Anche in queste ore non mancano le indiscrezioni di Calciomercato che coinvolgono i vari club del campionato italiano di Serie A, in particolare Inter, Milan, Monza, Lazio e Juventus.

Inter, Psg forte su Skriniar

In particolare l'Inter si prepara a una nuova offensiva del Paris Saint Germain per il difensore slovacco Milan Skriniar, obiettivo numero per puntellare la retroguardia a disposizione di Galtier. Stando alle ultime notizie di mercato, il club parigino sarebbe disposto ad offrire circa 70 milioni di euro (più precisamente 65 più bonus) per strappare il centrale slovacco ai nerazzurri.

Con la cessione di Skriniar, la società interista si preparerebbe all'affondo decisivo per Gleison Bremer, centrale brasiliano del Torino che viene valutato attorno ai 40 milioni di euro.

Anche l'altra metà di Milano è molto attiva sul fronte mercato. Infatti, anche il Milan sta lavorando sul fronte acquisti per puntellare la trequarti a disposizione di Stefano Pioli. L'obiettivo numero uno resta Charles De Keteleare che, dopo aver rifiutato il Leeds, gradirebbe i rossoneri come sua prossima destinazione. Il gioiello belga ha saltato anche la prima amichevole stagione, sintomo di voler provare una nuova esperienza internazionale. Il Diavolo avrebbe offerto circa 30 milioni di euro per il convincere il Bruges a lasciar partire il giovane fantasista classe 2001.

Il laziale Acerbi piacerebbe al Monza, la Juve pensa all'udinese Molina

Dopo l'acquisto di Nicolò Casale e il probabile arrivo di Alessio Romagnoli, la Lazio si prepara ad alcune cessioni importanti come quella di Francesco Acerbi, sempre più un "separato in casa", complice un rapporto non idilliaco con la tifoseria. Il neopromosso e ambizioso Monza di Adriano Galliani pare una pista percorribile.

In casa Lazio, tiene banco anche la questione Luis Alberto, che resta nel mirino del Siviglia. Con un'offerta attorno ai 20-25 milioni di euro, Lotito potrebbe decidere di cedere lo spagnolo.

Infine, la Juventus non molla la presa su Nahuel Molina. I bianconeri vorrebbero accaparrarsi le prestazioni dell'esterno argentino, un profilo considerato ideale per ricoprire la corsia destra.

La Vecchia Signora deve però trovare la quadra con l'Udinese, che chiede almeno 25 milioni di euro per intavolare una trattativa. Un rilancio della Juventus potrebbe arrivare con la cessione di De Ligt, il quale pare sempre più vicino al Bayern Monaco.