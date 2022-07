La possibile partenza di Milan Skriniar verso il Paris Saint Germain, obbliga l'Inter a ritornare sul mercato per acquistare uno o più difensori, così da puntellare la retroguardia a disposizione di Inzaghi. Se Bremer resta l'obiettivo numero 1, i nerazzurri stanno monitorando anche altre piste importanti. Tra i nomi sondati dal direttore sportivo Giuseppe Marotta, ci sarebbe anche quello di Manuel Akanji, difensore svizzero in forza al Borussia Dortmund.

L'Inter sta monitorando la situazione, vista la scadenza del contratto nel 2023. Per questo, con un'offerta attorno ai 15-20 milioni di euro, i nerazzurri potrebbero riuscire a convincere i tedeschi nell'imbastire una possibile trattativa.

La dirigenza interista guarda anche in casa propria, in particolare nel campionato italiano. Infatti, si starebbero seguendo anche i profili di Nikola milenkovic della Fiorentina, corteggiatissimo da diversi club italiani come Juventus e Napoli, ed anche quello di Francesco Acerbi, ormai in rotta con Lazio e pronto a lasciare la Capitale per iniziare una nuova avventura.

Inter, offerta da 12 milioni dell'Atalanta per Pinamonti

Altro calciatore che sta riscuotendo molti consensi sul fronte mercato è certamente Andrea Pinamonti, attenzionato da molti club italiani.

Dopo il forte interesse del Monza, si sarebbe fatta sotto l'Atalanta di Gasperini, che dopo l'acquisto di Ederson, vuole puntellare il reparto offensivo ed essere protagonista nella prossima stagione.

Stando alle ultime indiscrezioni, il club bergamasco avrebbe offerto una cifra attorno ai 12 milioni di euro per chiudere la trattativa, ma resta la distanza rispetto alla richiesta dell'Inter che ne chiede almeno 18.

La Dea potrebbe effettuare un rilancio nelle prossime settimane, attraverso la cessione di Luis Muriel che sarebbe nel mirino del Marsiglia.

Con l'addio del colombiano, valutato attorno ai 15 milioni di euro, l'Atalanta potrebbe proporre una nuova offerta all'Inter.

Altro giovane attaccante nerazzurro che potrà avere maggiore spazio è certamente Satriano. Dopo la buona stagione in Francia, l'attaccante nerazzurro è sbarcato ad Empoli nell'affare che ha portato Asllani in nerazzurro.

Insieme a Mattia Destro, comporrà il nuovo reparto offensivo a disposizione del tecnico Paolo Zanetti.

Un'occasione importante per il classe 2001, che vorrà ritagliarsi uno spazio importante per poi ritornare all'Inter con maggiore esperienza per giocarsi le chance in nerazzurro.