La Juventus è al lavoro sul mercato per definire diverse trattative importanti. Fra queste gli ingaggi di Paul Pogba e Angel Di Maria, per i quali mancherebbe solo l'annuncio ufficiale. Secondo le ultime notizie di mercato nel fine settimana è atteso il suo arrivo a Torino per le visite mediche, la firma sul contratto e da lunedì 11 luglio per iniziare la preparazione estiva con la rosa bianconera. Insieme a loro potrebbe esserci anche Niccolò Zaniolo, che avrebbe raggiunto l'intesa con la società bianconera sulla base di un contratto da circa 4 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2027.

Acquisti ma anche cessioni, una delle quali molto pesante. Parliamo della possibile partenza di Matthijs de Ligt. Dopo non aver accettato l'offerta di prolungamento di contratto da parte della Juventus il difensore è pronto a considerare una nuova esperienza professionale. La società bianconera vorrebbe guadagnare almeno 100 milioni di euro dal cartellino del giocatore. Fra le società interessate ci sarebbero il Chelsea e il Bayern Monaco, con la Juventus che in questo momento avrebbe detto di volere solo soldi per il cartellino del giocatore. A parlare del possibile sostituto di de Ligt è stato Giovanni Galeone, l'ex tecnico del Pescara ha suggerito due nomi come possibili acquisti ideali per il dopo de Ligt.

Parliamo di Kalidou Koulibaly del Napoli e di Bremer del Torino.

I difensori Koulibaly e Bremer sostituti ideali di de Ligt

''Pogba e Di Maria vanno bene. Max ha messo in conto la partenza di de Ligt. Per sostituirlo Koulibaly e Bremer sarebbero ideali. La cosa importante è che arrivi un sinistro di livello. Come esterno promuovo anche Kostic''.

Queste le dichiarazioni di Giovanni Galeone in riferimento ai possibili rinforzi della Juventus. Galeone ha voluto parlare anche della decisione del tecnico della Juventus di non aver accettato l'offerta del Paris Saint Germain sottolineando come non si sia pentito della scelta.

Galeone sulla decisione di Allegri di rimanere alla Juventus

L'ex tecnico del Pescara Giovanni Galeone ha aggiunto: ''Allegri vuole ripetere quanto fatto nella passata esperienza professionale alla Juventus, non sarà facilissimo ma vuole provarci''. Evidente il riferimento alle competizioni vinte dalla Juventus di Allegri dal 2014 al 2019 e anche alle due finali di Champions League raggiunte, con la speranza che qualora dovessero arrivare nuovamente l'esito possa essere diverso rispetto al 2015 e al 2017, con la Juventus sconfitta.