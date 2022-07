L'Inter è probabilmente una delle squadre più attive in questi primi giorni di Calciomercato estivo. La società nerazzurra sta lavorando per dare a Simone Inzaghi giocatori di qualità. Tra gli obiettivi di mercato ci sarebbe anche il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic, da tempo anche nel mirino di Juventus e Napoli.

Inter, intreccio per Milenkovic

In attesa di comprendere il futuro di Milan Skriniar, che resta nel mirino del Paris Saint Germain, l'Inter sta monitorando diversi profili per sostituire eventualmente il difensore slovacco.

Uno dei nomi più caldi è quello di Nikola Milenkovic, centrale serbo in forza alla Fiorentina e autore di una buona stagione con la formazione guidata da Vincenzo Italiano. Da diverse settimane, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino il difensore viola, che viene valutato circa 20 milioni di euro. La società interista sarebbe avanti rispetto alle rivali, Juventus e Napoli, nella corsa per accaparrarsi le prestazioni del centrale serbo.

Discorso simile anche per Gleison Bremer, che sarebbe l'obiettivo numero uno per rafforzare la retroguardia di Inzaghi. Nonostante il forte interesse del Milan, il centrale brasiliano del Torino avrebbe dato la sua preferenza a vestire la maglia nerazzurra. Si dovrà trovare un accordo economico con il club di Urbano Cairo, che chiede una cifra vicina ai 30-40 milioni di euro per chiudere la trattativa.

Inter, in programma le visite mediche per Bellanova

Intanto, l'Inter è pronta a piazzare l'ennesimo colpo di questo inizio di calciomercato. Infatti, nella giornata di domani 4 luglio 2022 Raoul Bellanova dovrebbe svolgere le visite mediche e diventare poi ufficialmente un giocatore nerazzurro.

L'accordo con il Cagliari sarebbe stato trovato sulla base di una cifra di circa 10 milioni di euro.

Un acquisto interessante per la compagine nerazzurra, che sostituisce Perisic con un profilo giovane ma già di personalità.

Per quanto concerne le corsie esterne, qualche altra modifica potrebbe avvenire solo in caso di cessione di Denzel Dumfries. L'esterno, che viene valutato attorno ai 30 milioni di euro, potrebbe subire lo stesso destino di Hakimi, venduto dopo una sola stagione in maglia nerazzurra.

Sull'ex terzino del Psv ci sarebbe il forte interesse di Chelsea e Barcellona.

Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno, con l'Inter che vorrebbe mantenere i pezzi pregiati della rosa per dare l'assalto al prossimo scudetto e ritagliarsi un ruolo importante anche in Champions League.

Inter, Vidal nel mirino del Flamengo

In ottica cessioni, c'è da segnalare la probabile partenza di Arturo Vidal. Dopo una stagione non esaltante, il cileno dovrebbe lasciare l'Inter. Oltre al forte interesse del Boca Juniors, si starebbe muovendo anche il Flamengo che vorrebbe accaparrarsi le prestazioni dell'ex centrocampista di Barcellona e Juventus. Altro centrocampista che ha già lasciato l'Inter è Stefano Sensi, accasatosi al Monza in prestito fino alla prossima stagione. Per l'ex Sassuolo potrebbe essere una grande opportunità per rimettersi in gioco e ritagliarsi un ruolo importante anche in ottica Nazionale.