Cercasi vice Vlahovic per puntellare l'attacco a disposizione di Massimiliano Allegri. La Juventus si sta muovendo sul fronte mercato per acquistare un calciatore che possa completare il reparto offensivo ed essere un ottimo rincalzo.

Cercasi attaccante: da Martial a Firmino

La dirigenza juventina sta sondando diversi profili e sul taccuino del direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche il nome di Anthony Martial, attaccante francese in forza al Manchester United che nella passata stagione ha militato in prestito ai Siviglia senza molti risultati.

Nelle prime uscite del pre-campionato, l'ex Monaco starebbe dimostrando una buona condizione fisica, suo tallone d'achille. La Juventus starebbe monitorando con grande interesse la situazione ma deve scontrarsi con la resistenza del tecnico dei Red Devils Ten Haag che in caso di addio da parte di Cristiano Ronaldo, vorrebbe trattenere il francese.

Oltre Martial, la Vecchia Signora segue più piste tra cui quella che porta a Roberto Firmino che dopo l'addio di Darwin Nunez, sarebbe pronto a lasciare Liverpool. I bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra attorno ai 20 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni dell'attaccante brasiliano. La Juve guarda con interesse non solo in Europa ma anche in Italia con il profilo di Marko Arnautovic che resta possibile.

Nonostante l'incedibilità per il club rossoblù, il bomber austriaco avrebbe espresso il desiderio di approdare in un top club per avere la possibilità di giocare in Champions League.

Juve, retroscena de Ligt: anche il Tottenham era sull'olandese

Per finanziare il mercato, la Juventus ha effettuato una cessione importante ovvero quella di Matthijs de Ligt al Bayer Monaco per una cifra complessiva di circa 80 milioni di euro.

Prima dell'approdo in Germania, il centrale olandese era nel mirino di diversi club inglesi.

Infatti oltre al Chelsea di Thomas Tuchel che ha successivamente virato su Kalidou Koulibaly, anche il Tottenham avrebbe provato ad intavolare una trattativa con la Juventus per accaparrarsi le prestazioni dell'ex Ajax senza riuscirci.

De Ligt è quindi il passato della Juventus mentre Bremer il presente. Il centrale brasiliano potrebbe essere uno degli acquisti per puntellare la retroguardia di Allegri. Infatti, la Vecchia Signora vorrebbe effettuare un altro acquisto per completare il pacchetto di centrale. Tra i nomi seguiti, c'è sempre quello di Nikola Milenkovic della Fiorentina che viene valutato attorno ai 20 milioni di euro. Non dimentichiamo l'opzione low-cost che risponde al nome di Francesco Acerbi, pronto a lasciare la Lazio per una cifra vicina ai 5 milioni.