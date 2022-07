La Juventus sarebbe interessata a Roberto Firmino. I bianconeri sono alla ricerca di un attaccante che possa completare il reparto offensivo a disposizione di Allegri e che possa svolgere il ruolo di alternativa ma anche di spalla per Dusan Vlahovic.

Juve, interesse per Firmino, Depay l'alternativa

Vista la resistenza dell'Atletico per Alvaro Morata, la dirigenza bianconera sta lavorando per trovare un'alternativa allo spagnolo. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini, ci sarebbe anche quello di Roberto Firmino, attaccante brasiliano che potrebbe lasciare il Liverpool.

Con l'arrivo di Darwin Nunez, lo spazio per il bomber verdeoro si sarebbe ridotto ed in vista del Mondiale in Qatar, vorrebbe giocare con maggiore continuità per giocarsi le chance di una possibile convocazione con la Nazionale del ct Tite.

La Vecchia Signora starebbe monitorando la situazione e mettere sul piatto una cifra vicina ai 20 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del numero nove dei Reds.

In caso di mancato accordo tra le parti, la Juventus potrebbe virare su altri profili come Marko Arnautovic del Bologna che avrebbe chiesto al club rossoblù di prendere in considerazione delle offerte provenienti dai top club europei per giocare la Champions League, e Menphis Depay che è ormai fuori dal progetto del Barcellona.

I bianconeri potrebbero proporre uno scambio con l'attaccante olandese, inserendo come parziale contropartita tecnica Arthur in uscita da Torino e nel mirino anche dell'Arsenal.

Più sullo sfondo la candidatura di Timo Werner dal Chelsea con i Blues che chiedono una cifra importante per lasciar partire l'attaccante tedesco.

Juve, Salernitana su Rovella

Il futuro di Nicolò Rovella è sempre più lontano dalla Juventus. Dopo buone stagioni al Genoa, il giovane centrocampista italiano potrebbe iniziare una nuova avventura in un'altra squadra del campionato italiano.

Infatti, sulle sue tracce ci sarebbe la Salernitana di Davide Nicola che dopo la salvezza in extremis della passata stagione, vuole confermarsi anche quest'anno.

Il club campano vorrebbe il calciatore in prestito secco per dargli così fiducia e continuità nelle prestazioni.

Se Rovella sembrerebbe al passo d'addio, la Juventus è pronta a confermare Nicolò Fagioli che in questo pre-campionato ha dimostrato grandi qualità tecniche ma anche personalità nonostante la giovane età. Per questo, nonostante l'interesse di alcuni club italiani come Cremonese e Monza, la Vecchia Signora potrebbe decidere di confermarlo nella rosa di Allegri ed inserirlo nella lista Uefa per la prima parte di Champions League.