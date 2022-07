La Roma non avrebbe registrato offerte di ingaggio per Nicolò Zaniolo, con il quale potrebbe di conseguenza ridiscutere per un rinnovo contrattuale.

La Juventus nel frattempo cerca un attaccante da aggiungere alla rosa e tra i tanti nomi che circolano vi è anche quello di Martial del Manchester United.

Calciomercato Roma, per Zaniolo non sarebbero arrivate offerte, si pensa al rinnovo

La Roma è stata chiara sin dai mesi scorsi con Nicolò Zaniolo: solo di fronte a offerte economiche pari a 50 milioni i dirigenti potrebbero valutare la possibilità di cederlo.

Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, nessun club si sarebbe presentato con un'offerta concreta dalla formazione Capitolina per il numero 22 che, di conseguenza, dovrebbe far ancora parte del progetto tecnico disegnato da José Mourinho. La Roma e Zaniolo apparirebbero più vicini che mai, al punto che Friedkin penserebbe a un rinnovo di contratto da stipulare col giocatore a settembre.

Nel frattempo il giornalista sportivo Furio Focolari ha detto all'emittente Radio Radio: "La Roma fa bene a non vendere Zaniolo per meno di 50 milioni. Con Wijnaldum la Roma si avvicina alle grandi della Serie A. Non capisco come facciano a non farlo giocare a Parigi.

Se la Roma dovesse prenderlo fa un operazione straordinaria."

Calciomercato Juventus, come vice Vlahovic si pensa al nome di Martial

Nel frattempo la Juventus sta continuando a cercare sul Calciomercato un attaccante che possa far rifiatare Dusan Vlahovic e, secondo quanto riportato da Ekrem Konur, un giocatore seguito da Cherubini sarebbe il francese Anthony Martial.

Il centravanti in forza al Manchester United non rientrerebbe da tempo nei piani tattici dei Red Devils, che già lo scorso gennaio, lo girarono in prestito al Siviglia per sei mesi. Una sua partenza dalla compagine inglese dunque, apparirebbe plausibile: il valore del suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro.

In ogni caso, oltre a Martial, la Vecchia Signora valuterebbe diversi profili e il preferito di Massimiliano Allegri resterebbe Alvaro Morata. La trattativa con l'Atletico Madrid per un possibile nuovo ritorno dello spagnolo non sarebbe però semplice.

Infine per i bianconeri, sullo sfondo, ci sarebbe sempre Marko Arnautovic, attaccante austriaco del Bologna classe '89 che la compagine emiliana ha però recentemente dichiarato incedibile.