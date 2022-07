Rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, così da ritornare grande in Italia ed in Europa. E' questa l'intenzione della Juventus che in attesa della possibile cessione di De Ligt al Bayern Monaco, inizia a monitorare diversi profili per sostituire il centrale olandese.

Visto il forte interesse del Chelsea per Kalidou Koulibaly, la Vecchia Signora starebbe monitorando altri profili come quello di Pau Torres, difensore spagnolo in forza al Villareal che nella passato stagione ha eliminato proprio i bianconeri dalla Champions League.

Come è risaputo, il Sottomarino giallo è una bottega molto cara e chiede una cifra importante attorno ai 40-45 milioni di euro per intavolare una possibile trattativa per il centrale della Nazionale di Luis Enrique.

Oltre Pau Torres, i bianconeri seguono altri profili internazionali come Gabriel dell'Arsenal che i Gunners valutano almeno 40 milioni di euro, e Prensel Kimpembè in uscita dal Paris Saint Germain che chiede almeno 30 milioni di euro per lasciarlo partire.

La Vecchia Signora guarda anche in casa italiana, con diversi difensori che potrebbero fare a caso di Massimiliano Allegri. Parliamo di Nikola Milenkovic della Fiorentina finito nel mirino di Inter e Napoli, e di Francesco Acerbi che potrebbe rappresentare un'opportunità d'esperienza per puntellare la retroguardia.

Juve, continua la trattativa per Zaniolo. Si lavora per Molina

Con i soldi della cessione di De Ligt, la Juventus vuole puntellare non solo la difesa ma anche la trequarti a disposizione di Allegri.

Il nome che da diverse settimane circola nell'ambiente juventino è quello di Nicolò Zaniolo, che sembrerebbe ormai fuori dal progetto della Roma e di Josè Mourinho.

Il club giallorosso sarebbero entrati nell'ordine di idee di cedere il numero 22 di fronte ad un'offerta attorno ai 45-50 milioni di euro.

Stando alle ultime notizie di mercato, la Juventus sarebbe disposta a mettere sul piatto tale cifra attraverso un prestito oneroso attorno ai 10 milioni di euro più un riscatto attorno ai 35.

La Roma vorrebbe certezze e chiederebbe l'obbligo, per poi reinvestire il denaro per puntellare la trequarti a disposizione di Josè Mourinho.

Zaniolo, il difensore centrale ed anche un esterno destro che possa completare la batteria di terzini a disposizione di Allegri. Per questo, la Juventus continua a seguire con grande interesse Nahuel Molina, esterno argentino dell'Udinese che è stato autore di un grande campionato con il club friulano. L'Udinese chiede una cifra attorno ai 25 milioni di euro, mentre i bianconeri sono fermi attorno ai 16, ma con la possibilità di un rilancio nelle prossime settimane.