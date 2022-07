L'Inter è sempre alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato, soprattutto dopo l'addio di Andrea Ranocchia e Aleksander Kolarov, andati in scadenza di contratto. Da sciogliere, inoltre, i nodi relativi al futuro di Milan Skriniar, su cui c'è il Paris Saint Germain che ancora non ha messo sul piatto i 70 milioni di euro richiesti ma se dovesse andare via, oltre a Bremer, ne arriverà un altro in quel reparto. Tanti i nomi accostati alla società nerazzurra in questi giorni, ma negli ultimi giorni starebbe prendendo quota il nome di Stefan Savic, che non è ritenuto incedibile dall'Atletico Madrid.

La Fiorentina è una delle protagoniste di questi giorni di mercato. I viola hanno chiuso l'acquisto di Luka Jovic e stanno lavorando ad un grande colpo in mezzo al campo. Il grande sogno del club di Rocco Commisso sarebbe Luis Alberto, che potrebbe lasciare la Lazio, la quale non lo ritiene incedibile e sarebbe in attesa di una buona offerta.

Savic nel mirino

L'Inter potrebbe rivoluzionare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Il nome di Gleison Bremer è sempre molto caldo ma oltre al brasiliano, qualora andasse via Milan Skriniar, arriverà un altro rinforzo. Si è parlato a lungo di Nikola Milenkovic, ma visto che per il brasiliano si dovrà alzare la proposta, per l'altro innesto si punterà ad un altro giocatore che possa comportare un investimento minore.

In questo senso, il club meneghino avrebbe messo gli occhi su Stefan Savic, difensore non ritenuto più incedibile dall'Atletico Madrid. Il difensore montenegrino non è più giovanissimo, essendo un classe 1991 e i Colchoneros sono disposti ad ascoltare proposte. Visto il contratto in scadenza a giugno 2024, la valutazione del giocatore non può essere eccessivamente alta.

L'Inter vorrebbe provare a portarlo a Milano con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato tra i 10 e i 12 milioni di euro. Nell'affare potrebbe essere inserita un'opzione per Denzel Dumfries, con l'Atletico che avrebbe la precedenza su altre società qualora i nerazzurri decidessero di sacrificare sul mercato l'olandese.

Fiorentina pensa a Luis Alberto

La Fiorentina è alla ricerca di un rinforzo importante in mezzo al campo, che possa alzare il tasso tecnico e con la possibilità di avanzare anche sulla trequarti. Il grande sogno dei viola risponderebbe al nome di Luis Alberto, che sembra essere in uscita dalla Lazio. I biancocelesti sono pronti ad ascoltare proposte per il centrocampista spagnolo, valutato intorno ai 30 milioni di euro. Il club di Commisso, però, vorrebbero provare a prendere il giocatore in prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Da capire anche la volontà del classe 1992, che sembra voler tornare in Spagna, ma chissà che il progetto Fiorentina possa affascinarlo a tal punto di cambiare idea.