Kalidou Koulibaly infiamma il mercato del Napoli. Il centrale senegalese complice il mancato rinnovo contrattuale potrebbe lasciare la città partenopea ed iniziare un nuovo percorso in Europa.

Stando alle ultime notizie di mercato, sul difensore azzurro ci sarebbe il forte interesse del Chelsea di Thomas Tuchel, che viste le difficoltà nell'arrivare ad altri centrali come Koundè del Siviglia e De Ligt sempre più vicino al Bayern Monaco, avrebbe deciso di virare fortemente sul KK. I Blues sarebbero disposti a mettere sul piatto una cifra attorno ai 40 milioni di euro per convincere il patron azzurro Aurelio De Laurentiis a lasciar partire il suo totem difensivo.

Per Koulibaly, si parlerebbe di un ricco triennale da circa 6-6,5 milioni di euro. Un'offerta che in caso di mancato accordo per il rinnovo, potrebbe risultare decisiva per il passaggio del centrale senegalese in Premier League.

La Juventus potrebbe così perdere l'obiettivo numero per puntellare la retroguardia a disposizione di Massimiliano Allegri.

Napoli, vicinissimo Ostigaard. Idea Milenkovic

In attesa di capire il futuro di Koulibaly, il Napoli sta per piazzare il suo secondo colpo in difesa. Infatti, dopo Matias Oliveira gli azzurri sarebbero ad un passo da Leo Ostigaard, centrale norvegese del Brighton che nella passata stagione si è messo in luce con la maglia del Genoa. La trattativa tra i club si sarebbe conclusa sulla base di 4,5 milioni di euro più eventuali bonus.

Ostigaard sarebbe così un'ottima alternativa alla coppia Rrhamani-Koulibaly, in attesa della decisione del senegalese. In caso di addio del KK, il club partenopeo potrebbe decidere di virare fortemente su Nikola Milenkovic della Fiorentina che viene valutato attorno ai 20 milioni di euro. Il centrale della viola è inoltre corteggiato da altri top club italiani ed europei come Juventus, Inter ed Atletico Madrid.

Napoli, possibile cessione per Politano. Monza su Petagna

Anche in attacco, potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione in casa azzurra.

Dopo l'addio di Lorenzo Insigne, anche Matteo Politano potrebbe lasciare Napoli. L'esterno ex Inter e Sassuolo vorrebbe giocare con maggiore continuità e la concorrenza di Lozano e Kvrakashkelia potrebbe essere determinante per una sua partenza.

Su di lui, ci sarebbe il forte interesse del Valencia di Gennaro Gattuso, che sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra attorno ai 15 milioni di euro per chiudere la trattativa.

Altro attaccante che potrebbe lasciare Napoli è Andrea Petagna, richiesto dal Monza di Adriano Galliani. Il club brianzolo avrebbe offerto un prestito con obbligo di riscatto fissato attorno ai 12-13 milioni di euro.

Con tali cessioni, il Napoli potrebbe così continuare l'assalto a Gerard Deulofeu dell'Udinese che viene valutato attorno ai 18 milioni di euro.