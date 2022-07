La cessione di Mathijjs de Ligt al Bayern Monaco sembrerebbe ormai vicina. La Juventus ed il club tedesco potrebbero trovare un accordo in queste ore per una cifra che si avvicina attorno ai 80-90 milioni di euro.

Con tale somma, i bianconeri avranno l'obbligo di puntellare la retroguardia a disposizione di Massimiliano Allegri con acquisti di grande spessore. Viste le difficoltà per arrivare al sogno Kalidou Koulibaly, la Juve valuta delle possibile alternative al centrale senegalese. Uno dei profili internazionali che la Vecchia Signora starebbe seguendo è quello di Manuel Akanji, centrale svizzero in forza al Borussia Dortmund che sarebbe anche nel mirino dell'Inter, in caso di cessione di Milan Skriniar al Paris Saint Germain.

Il club tedesco valuta il difensore non meno di 25-30 milioni di euro. Per abbassare le richieste, la Juventus vorrebbe inserire il cartellino di Weston McKennie come parziale contropartita tecnica. Il texano ha molti estimatori e potrebbe lasciare Torino per ritornare in Bundesliga, dove ha già militato con la maglia dello Schalke 04.

Oltre Akanji, la Juventus continua a seguire anche Nikola Milenkovic della Fiorentina. Il centrale serbo viene valutato attorno ai 20 milioni di euro. Resta in auge anche la candidatura di Francesco Acerbi, che dovrebbe lasciare la Lazio dopo gli arrivi di Nicolò Casale ed Alessio Romagnoli.

Juve, anche la Roma su Torreira

Oltre alla difesa, la Juventus sta lavorando per puntellare la mediana a disposizione di Allegri, con un calciatore che sappia ordine e geometria alla manovra bianconera.

Uno dei nomi seguiti dalla Vecchia Signora sarebbe quello di Lucas Torreira, che non è stato riscattato dalla Fiorentina ed è ritornato all'Arsenal. I Gunners e soprattutto il tecnico Mikael Arteta non lo ritiene fondamentale per il nuovo progetto, e per questo il mediano uruguaiano è pronto a lasciare l'Inghilterra per una nuova avventura.

La Juventus sta monitorando con grande attenzione la situazione e con un'offerta attorno ai 15 milioni di euro, si potrebbe convincere il club londinese ad imbastire una vera e propria trattativa. I bianconeri non sarebbero però l'unica squadra italiana interessata a Torreira. Infatti, anche la Roma di Josè Mourinho sarebbe sul calciatore per puntellare la mediana.

Oltre Torreira, la Vecchia Signora tiene aperti i contatti anche con il Paris Saint Germain per Leandro Paredes, centrocampista argentino in uscita dal club francese. La società valuta l'ex Roma non meno di 30-35 milioni di euro: per questo, la Juve potrebbe inserire il cartellino di Moise Kean per abbassare le pretese economiche.