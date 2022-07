Da un viola ad un ex viola. L'Inter starebbe cercando di acquistare dalla Fiorentina Nikola Milenkovic (scadenza di contratto giugno 2023) ma se il difensore serbo dovesse restare nella squadra allenata da Italiano, allora potrebbe andare su un calciatore che ha indossato la casacca della compagine gigliata in passato (dal 2012 al 2015), ovvero Stefan Savic. Le altre opzioni per completare la difesa nerazzurra sarebbero Zagadou, Acerbi (Lazio) e Senesi (Feyenoord).

Tutto sembra dipendere, dunque, da Milenkovic. Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, dal ritiro di Moena ha rilasciato alcune dichiarazioni cristalline sulle intenzioni del club di Commisso verso il centrale serbo.

Il dirigente della Viola ha ricordato che il giocatore ha un altro anno di contratto e che si tratta di un elemento importante della squadra. Infine ha chiarito: "La società lo vuole qui (a Firenze, ndr)".

A questo punto, se davvero Milenkovic dovesse proseguire la sua avventura in viola, l'Inter andrebbe a cercare un altro difensore in una lista di candidati che sarebbe già stata stilata dai dirigenti Marotta e Ausilio. Tra questi ci sarebbe proprio Savic. Il centrale montenegrino (che secondo Transfermarkt ha una valutazione di 16 milioni di euro) ha il contratto in scadenza con l'Atletico Madrid nel giugno del 2024.

I colchoneros potrebbero lasciarlo partire per una cifra ragionevole, considerando anche che si tratta di un giocatore che ha già compiuto 31 anni.

Zagadou, Acerbi, Viti e Senesi gli altri obiettivi dell'Inter per la difesa

La scelta del nuovo difensore dell'Inter non sarebbe però una corsa a due tra Milenkovic e Savic. Innanzitutto ci sarebbe la soluzione Dan-Axel Zagadou, 23enne francese svincolatosi dal Borussia Dortmund e disponibile a parametro zero.

Particolare sarebbe la questione Marcos Senesi.

L'argentino classe 1997 non dovrebbe rinnovare il suo vincolo contrattuale con il Feyenoord in scadenza il 30 giugno 2023. Pare che gli agenti lo abbiano proposto all'Inter. Allo stesso tempo, proprio la Fiorentina starebbe pensando a lui se dovesse cedere Milenkovic ai nerazzurri.

Una candidatura all'insegna dell'esperienza sarebbe quella di Francesco Acerbi (34 anni).

Il difensore milanese sarebbe ormai in rotta con l'ambiente della Lazio e dovrebbe andar via durante questa sessione estiva di mercato. Potrebbe essere un acquisto low-cost e soprattutto un giocatore che Simone Inzaghi conosce bene, avendolo allenato ai tempi in cui sedeva sulla panchina biancoceleste.

All'opposto, sarebbe una scommessa in ottica futura quella che risponde al nome di Mattia Viti. Il calciatore dell'Empoli ha 20 anni ed è reduce da una prima e convincente stagione in Serie A. Un talento di prospettiva, insomma. Nonostante ciò, sembra però che l'Inter sia orientata su un profilo di maggiore esperienza per il suo reparto difensivo, dunque Viti potrebbe rientrare in altri discorsi, magari proiettati sulle prossime stagioni.