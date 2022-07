Il Milan, dopo l'addio a parametro zero di Franck Kessiè, ora al Barcellona, la dirigenza rossonera sta lavorando per rafforzare la mediana e regalare un giocatore di spessore a Pioli. L'obiettivo numero uno resta Renato Sanches, centrocampista portoghese in forza al Lille.

Continua il corteggiamento rossonero a Renato Sanches

Dopo un grande corteggiamento dei rossoneri durante la sessione invernale, recentemente Sanches è finito nel mirino del Paris Saint Germain, che vorrebbe acquistarlo per puntellare la mediana a disposizione del neo tecnico Christophe Galtier, che lo ha già allenato durante la sua esperienza sulla panchina del Lille.

Il club parigino è però impegnato su altri fronti e ha già completato l'acquisto di Vitinha dal Porto per una cifra attorno ai 45 milioni di euro. Per questo, il Milan resta in corsa per accaparrarsi le prestazioni di Sanches. Il Diavolo vorrebbe trovare un accordo con il Lille che chiede una cifra attorno ai 15 milioni di euro, per poi trattare l'ingaggio del calciatore.

In caso di mancato accordo, i rossoneri virerebbero su altri profili come Enzo Fernandez del River Plate che viene valutato attorno ai 20 milioni di euro, e Douglas Luiz dell'Aston Villa, la cui valutazione si aggira attorno ai 25-30 milioni di euro.

Milan, Daniel Maldini vicino al Verona

Non solo acquisti. In casa Milan si valutano anche delle cessioni.

In quest'ottica, il futuro di Daniel Maldini potrebbe essere lontano da Milano, almeno per questa stagione. Infatti, per giocare con maggiore continuità e ritagliarsi uno spazio importante, il talentuoso trequartista rossonero sarebbe vicino al prestito al Verona di Cioffi, che starebbe cercando un'alternativa a Caprari e Barak, per aumentare la pericolosità del reparto offensivo a sua disposizione.

L'operazione dovrebbe concludersi sulla base di un prestito con diritto di riscatto più un controriscatto a favore del Diavolo.

Inoltre il Milan ha già ufficialmente ceduto a titolo definitivo Leo Duarte all'Instanbul Bashaksheir per una cifra attorno ai 2 milioni di euro più cash. Anche Samu Castillejo potrebbe partire: l'esterno spagnolo dovrebbe ritornare in patria con il Getafe molto interessato alle sue prestazioni.

Infine, restano in bilico anche le posizioni di Saelemaekers e di Rebic, i quali in caso di offerte importanti potrebbero lasciare Milano nelle prossime settimane.