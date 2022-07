Puntellare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti dopo le cessioni illustri. È questo l'obiettivo del Napoli che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste dell'allenatore toscano ed essere così competitivi su tutti i fronti.

Napoli, nel mirino Barak

Il centrocampo potrebbe essere rivoluzionato con i soli Anguissa e Lobotka sicuri del posto. Tra i nomi seguiti dal direttore Cristiano Giuntoli ci sarebbe anche quello di Antonin Barak, centrocampista ceco del Verona che nella passata stagione ha offerto grandi prestazioni siglando undici reti in campionato.

Il club partenopeo sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra vicina ai 13 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del trequartista del Verona che ne chiede almeno 20.

L'asse Napoli-Verona potrebbe scaldarsi nelle prossime ore. Infatti, oltre Barak i partenopei sarebbero vicini all'acquisto di Giovanni Simeone che come il compagno di squadra Barak ha vissuto una stagione esaltante conclusasi con 17 reti in Serie A. Il Cholito sarebbe l'alternativa perfetta a Victor Osimhen e il suo arrivo all'ombra del Vesuvio sarebbe ad un passo. Secondo le ultime notizie, la società azzurra avrebbe offerto circa 18 milioni di euro per il cartellino del bomber argentino e starebbe aspettando la cessione di Andrea Petagna al Monza per concludere la trattativa con il club clivense.

Con l'arrivo di Simeone e quello possibile di Barak, il Napoli potrebbe effettuare qualche cessioni in mediana. Oltre Fabian Ruiz che non ha ancora rinnovato il contratto, resta in bilico anche il futuro di Piotr Zielinski che sarebbe nel mirino del West Ham ma anche della Lazio qualora dovesse partire Milinkovic Savic. Il polacco viene valutato attorno ai 30 milioni di euro.

Napoli, idea Neto per la porta

Altro snodo cruciale per il mercato del Napoli è rappresentato dall'arrivo di un portiere che possa sostituire David Ospina e giocarsi la titolarità con Meret.

Oltre Sirigu che resta un'opzione a parametro zero, il club partenopeo starebbe valutando la candidatura di Neto, portiere brasiliano del Barcellona con un passato nel campionato italiano con le maglie di Juventus e Fiorentina.

L'estremo difensore si liberebbe a parametro zero e vorrebbe ritornare in Italia, tanto di aver rifiutato altre proposte importante come quella del Celta Vigo.

Neto è una delle idee internazionali da parte del club di Aurelio De Laurentiis che starebbe valutando anche il profilo di Kepa del Chelsea che complice l'arrivo di Mendy ha perso posizioni nelle gerarchie di Tuchel. Il problema maggiore è legato all'alto ingaggio percepito dal portiere spagnolo, che risulterebbe uno snodo difficile da risolvere vista la diminuzione del tetto ingaggi da parte del Napoli.