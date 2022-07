Non solo la trequarti con l'affondo per Charles De Ketelaere. Il Milan vuole puntellare anche gli altri reparti dell'organico a disposizione di Stefano Pioli per renderlo maggiormente competitivo. Il centrocampo potrebbe subire dei cambiamenti dopo l'addio di Kessie.

Milan, nel mirino Pjanic

Renato Sanches non ha ancora sciolto le riserve ed è conteso dal Paris Saint Germain. Per questo, i rossoneri starebbero monitorando monitorando diverse piste per dare maggiore qualità e geometria alla mediana. Tra i nomi seguiti da Maldini e Massara ci sarebbe anche quella legata a Miralem Pjanic che dopo l'esperienza alla Juventus, non è riuscito a confermarsi in Spagna con la maglia del Barcellona.

Dopo l'avventura al Besiktas, il campione bosniaco dovrebbe lasciare il club blaugrana per iniziare una nuova avventura che lo passa vedere ancora protagonista.

Il Milan starebbe sondando la pista e vorrebbe il calciatore in prestito mentre il Barcellona vorrebbe cederlo a titolo definitivo. Snodo cruciale è anche legato all'ingaggio alto che percepisce l'ex Roma e che dovrebbe abbassarsi per rientrare nei parametri del Diavolo.

Asse Milan-Roma: rossoneri su Frattesi e Veretout

Non c'è solo Pjanic come alternativa a Renato Sanches. Infatti, il Milan guarda con grande attenzione anche al mercato italiano con diverse opzioni per puntellare la mediana.

Tra i nomi seguiti dai rossoneri ci sarebbe anche quello di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo che potrebbe lasciare il club neroverde di fronte ad offerte importanti.

Sul mediano italiano, ci sarebbe però anche l'interesse della Roma che da diversi mesi starebbe cercando di chiudere la trattativa con la società emiliana che chiede una cifra vicina ai 30-35 milioni di euro per il talentuoso centrocampista. Viste le difficoltà nel chiudere l'affare, il Milan potrebbe inserirsi nella trattativa per strappare un obiettivo di mercato ai giallorossi.

L'asse di mercato Roma-Milano non è finisce qui. Infatti, il Milan guarda con attenzione anche in casa giallorossa con il nome di Jordan Veretout che potrebbe rappresentare una buona opzione per il centrocampo di Pioli. Il francese è ormai ai margini del progetto di Mourinho che vorrebbe cederlo per favore l'arrivo di un altro centrocampista come Frattesi o Wijnaldum del Paris Saint Germain.

Il club capitono chiede una cifra vicina ai 15 milioni di euro per lasciar partire l'ex Saint-Etienne. Per abbassare le pretese della Roma, la dirigenza rossonera potrebbe inserire il cartellino di Saelemaekers come parziale contropartita tecnica. Il belga era stato già accostato alla società giallorossa nel possibile affare che avrebbe portato Zaniolo in quel di Milano.