Nicolò Zaniolo potrebbe lasciare la Roma. In seguito all'ingaggio a parametro zero di Paulo Dybala, il futuro del trequartista giallorosso sarebbe ancora più incerto.

La Juventus starebbe seguendo da tempo il talento toscano, ma in questi ultimi giorni per lui si starebbe muovendo anche il Tottenham.

Probabile sfida Juventus-Tottenham per Zaniolo

La Roma potrebbe cedere Zaniolo se arrivasse un'offerta vicina ai 50 milioni di euro senza contropartite tecniche. La Juventus starebbe cercando un'intesa coi giallorossi già da diverse settimane, ma invano.

Di recente ci sarebbe stato anche l'inserimento del Tottenham di Antonio Conte che, da quando è diventato il tecnico degli Spurs, ha già voluto con sé a Londra diversi protagonisti del campionato italiano, come ad esempio Bentancur, Kulusevski e Romero.

Il Tottenham (come del resto anche la Juventus) prima di tentare l'affondo per Zaniolo, dovrà mettere a segno alcune operazioni in uscita.

Qualora dovesse privarsi del suo numero 22, la Roma andrebbe a cercare altri giocatori per puntellare la rosa a disposizione di Mourinho. Si continua a parlare di Georginio Wijnaldum, in uscita dal Paris Saint-Germain: l'olandese avrebbe dato la disponibilità a trasferirsi nella capitale, ma le due società non avrebbero ancora trovato l'accordo.

Il club parigino, infatti, preferirebbe cedere l'ex Liverpool a titolo definitivo anziché in prestito.

Oltre a Wijnaldum, la Roma starebbe continuando a tenere sotto osservazione anche Davide Frattesi, valutato 35 milioni di euro dal Sassuolo.

Roma: Barcellona e Real sarebbero su Ibanez

Altro pezzo pregiato del mercato giallorosso potrebbe essere Roger Ibanez che, insieme a Smalling e Mancini, nella scorsa stagione ha formato il trio difensivo titolare di José Mourinho.

Il difensore brasiliano sarebbe finito nel mirino di Barcellona e Real Madrid che, dunque, potrebbero contenderselo in questa sessione del Calciomercato. Qualora arrivasse una proposta economica da 20 milioni di euro, la Roma potrebbe vendere Ibanez per poi virare su Marcos Senesi, centrale argentino in forze al Feyenoord. La società gradirebbe almeno 15 milioni per lasciar partire il suo difensore.

La Roma, oltre all'aspetto economico, probabilmente per Senesi dovrà guardarsi dalla concorrenza di altre squadre italiane. La Juventus, dopo Bremer, avrebbe la necessità di completare il reparto arretrato con un altro difensore centrale. La Fiorentina potrebbe andare sul 25enne argentino in caso di addio di Nikola Milenkovic.