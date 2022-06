Questa settimana, potrebbe preannunciarsi molto calda per il mercato della Juventus. Infatti, i bianconeri potrebbero mettere a segno alcuni colpi anche perche il 4 luglio inzierá il ritiro estivo perciò servono nuovi innesti a Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese starebbe facendo delle richieste precise alla sua dirigenza e dopo aver spinto per avere Angel Di Maria adesso vorrebbe avere Nicolò Zaniolo. Per Allegri il giocatore classe 99 dovrebbe arrivare proprio insieme a El Fideo. La Juventus si sarebbe già mossa con la Roma per avere proprio Nicolò Zaniolo.

Le parti sarebbero al lavoro perché ci sarebbe un po' di distanza tra domanda e offerta. Ma non è da escludere che per colmare il gap tra le parti si possano inserire delle contropartite. La Juventus offrirebbe Arthur, ma attenzione anche al nome di Moise Kean.

La Juventus cerca rinforzi

La Juventus sembra aver dato un'accelerata importante al mercato. I bianconeri stanno limando gli ultimi dettagli per Angel Di Maria. Per El Fideo non è ancora fatta ma si respira ottimismo adesso si starebbe lavorando sulle cifre del contratto. La Juventus ha proposto 7 milioni a Di Maria per un anno, il giocatore vorrebbe alzare un po' la cifra con i bonus. I contatti vanno avanti e ci sarebbe ottimismo sul buon esito della trattativa.

Ma l'eventuale arrivo del Fideo non esclude l'acquisto di Nicolò Zaniolo. Infatti, Massimiliano Allegri vuole fare giocare insieme Angel Di Maria e il giocatore classe 99. Inoltre, tra Zaniolo e la Roma non ci sarebbe una trattativa per il rinnovo del contratto per questo motivo non è da escludere una partenza. Adesso, la Juventus se vorrà il giocatore classe 99 dovrà trovare la formula giusta.

Moise Kean potrebbe essere la carta giusta per convincere la Roma.

Rebus Kean

La Juventus potrebbe cercare di cedere Moise Kean. Il giocatore classe 2000 non ha reso come sperato e Massimiliano Allegri non si opporrebbe ad una cessione. Così come lo stesso Kean non disdegnerebbe una nuova destinazione. Ecco perché un suo possibile inserimento nella trattativa per Zaniolo potrebbe rivelarsi una carta vincente.

Ma Kean non sarebbe il solo giocatore che potrebbe piacere alla Roma. Infatti, ci sarebbe anche l'opzione Arthur. Il brasiliano è in uscita dalla Juventus e la società gli sta cercando una sistemazione. Dunque, le ipotesi di lavoro tra i bianconeri e la Roma potrebbero essere parecchie e la speranza dei tifosi juventini è che si possa arrivare ad un accordo. Adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione. Nel frattempo la Juventus continuerà a lavorare anche su altre piste come per esempio quella Di Maria per cui si spera di chiudere nel giro di poco tempo.