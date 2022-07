Tra i giocatori che lasceranno l'Inter in questa sessione estiva del Calciomercato dovrebbe esserci Andrea Pinamonti. L'attaccante trentino è tornato a Milano dopo la buona stagione disputata in prestito all'Empoli, utile per valorizzarne il cartellino e per attirare l'attenzione di diverse società italiane.

Si è parlato molto di Atalanta e Monza, ma negli ultimi giorni si sarebbero fatte avanti il Sassuolo (forte del tesoretto ricavato dalla cessione di Scamacca al West Ham) la Salernitana e il Napoli. I partenopei a breve dovrebbero vendere Petagna al Monza.

I nerazzurri sperano in una sorta di asta, anche se vorrebbero riservarsi il diritto di recompra per non perdere il controllo sul classe 1999.

Il Milan, intanto, starebbe ancora trattando con il Brugge per Charles De Ketelaere, ma nel frattempo starebbe cominciando a guardarsi intorno qualora non dovesse arrivare la fumata bianca. Una delle alternative al belga potrebbe essere Nicolò Zaniolo, che piace molto anche alla Juventus e al Tottenham.

Napoli, sondaggio per Pinamonti

Il Napoli avrebbe mostrato interesse per Andrea Pinamonti. Il centravanti 23enne è reduce dal prestito all'Empoli dove ha segnato 13 reti. Gli azzurri starebbero iniziando a pensare a lui come attaccante di riserva, per farne la principale alternativa a Victor Osimhen.

Al momento ci sarebbe stato solo un sondaggio con l'Inter, ma non si esclude che la società di De Laurentiis possa fare dei passi in avanti dopo aver venduto Petagna al Monza.

L'operazione Pinamonti non sarebbe semplice non solo per la richiesta economica dei nerazzurri (20 milioni di euro), ma anche per il diritto di recompra che Ausilio e Marotta vorrebbero mantenere sul bomber.

Un'opzione che difficilmente il Napoli potrebbe accettare. Per questo motivo, il patron De Laurentiis potrebbe mettere sul piatto 20 milioni di euro più bonus, con una percentuale su un'eventuale futura rivendita che dovrebbe attestarsi sul 5-10%.

Ovviamente siamo ancora di fronte a delle ipotesi, poiché al momento da Napoli non sarebbe arrivata alcuna offerta concreta per Pinamonti.

Milan, suggestione Zaniolo

Il Milan starebbe iniziando a sondare il mercato in cerca di alternative a Charles De Ketelaere, viste le difficoltà per arrivare ad un accordo con il Brugge. La suggestione rossonera risponderebbe al nome di Nicolò Zaniolo, seguito anche dalla Juventus in Italia e dal Tottenham in Inghilterra.

La Roma lo valuta almeno 50 milioni di euro, una cifra fuori dai parametri della società rossonera, che non vorrebbe andare oltre un investimento complessivo da 40 milioni di euro, inserendo eventualmente una contropartita tecnica. Potrebbe trattarsi di Ante Rebic, anche se bisogna ricordare che i giallorossi vorrebbero solo denaro cash per cedere Zaniolo.