La Juventus è attesa da una stagione 2022/23 nella quale avrà l'obiettivo di lasciarsi alle spalle un campionato saturo di insoddisfazioni e risultati deludenti. Per cercare di lottare per gli obiettivi che contano, la società ha piazzato alcuni colpi. Nella serata del 7 luglio è arrivato a Torino l'argentino Di Maria, che andrà a rinforzare il settore avanzato. Si attende ora l'arrivo di Pogba, mentre si attende l'acquisto di un mediano di qualità. Qualche dubbio in difesa, con De Ligt corteggiato da molte squadre. Di seguito approfondiamo come potrebbe essere composto il 4-3-3 di Allegri per la prossima stagione.

Come giocherà la Juventus 2022/23

La certezza della formazione bianconera del prossimo campionato dovrebbe essere quella riguardante il portiere. Nonostante la scorsa stagione non fosse iniziata nel migliore dei modi, poi Szczesny si è riscattato positivamente e quindi partirà titolare.

Capitolo a parte per la difesa, orfana di Chiellini. Probabilmente Allegri alternerà una difesa a quattro con quella a tre. Molto dipenderà dalla possibile cessione di Matthijs de Ligt, il cui futuro sembra essere sempre più lontano da Torino (piace a Chelsea e Bayern): in caso di una sua partenza, potrebbe arrivare uno tra Bremer e Koulibaly.

Nella difesa a quattro, oltre ad uno dei due summenzionati (se dovesse partire l'olandese) ci sarà Bonucci, affiancato ai lati da Alex Sandro (che in caso di offerte potrebbe partire) e da Danilo (o da Cuadrado, anche lui protagonista di alcune indiscrezioni di mercato ma che alla fine dovrebbe rimanere a Torino).

In entrata per la corsia sinistra piacerebbe anche il serbo Kostic.

A centrocampo, i tre titolari potrebbero essere Pogba, Locatelli e un possibile nuovo innesto. Si parla di diversi profili, fra cui l'argentino Paredes, ma ancora non vi è nessuna certezza. Si partirà quindi con Zakaria, Rabiot, Arthur a contendersi la terza maglia a centrocampo.

Gli ultimi due sarebbero però molto vicini all'addio, quindi si potrebbe anche optare per l'avanzamento di Cuadrado a centrocampo.

Qualche sicurezza in più sembra esserci in attacco. Il punto di riferimento offensivo sarà Vlahovic. Per non fargli mancare supporto, la Juventus ha preso Di Maria. In entrata piacerebbe Zaniolo, che non è un attaccante puro, ma che potrebbe comunque ricoprire la posizione di seconda punta o trequartista a supporto dell'ex Fiorentina.

In ballo per l'attacco c'è anche da valutare la possibile partenza di Kean e il discorso Morata, che ha convinto a suon di prestazioni ma che per cause economiche non è stato riscattato. Inoltre da settembre rientrerà dall'infortunio Federico Chiesa.

La possibile formazione ideale

Viste tutte queste possibilità, ecco come potrebbe giocare la Juventus nel 2022/2023:

La possibile formazione: (4-3-3) Szczesny; Danilo (Cuadrado), Bonucci, De Ligt (Bremer/Koulibaly), Alex Sandro (Kostic); Pogba, Locatelli, Paredes (Rabiot/Arthur); Vlahovic, Chiesa, Di Maria.