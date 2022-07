La Juventus è attesa da un settimana importante in cui potrebbe annunciare i primi rinforzi del Calciomercato estivo. Parliamo nello specifico di Paul Pogba e Angel Di Maria, secondo le ultime notizie di mercato i due giocatori potrebbero arrivare a Torino venerdì o sabato per sostenere le visite mediche, sottoscrivere la nuova intesa contrattuale ed iniziare la preparazione estiva da lunedì 11 luglio. Altro nome che potrebbe essere parte della rosa bianconera già nei primi giorni di ritiro estivo è Niccolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma sarebbe vicino al trasferimento a Torino anche se la società romana e la Juventus non hanno ancora trovato un'intesa economica sulla valutazione del cartellino del giocatore.

Si parla di un possibile prestito oneroso con riscatto a circa 50-60 milioni di euro. Nelle ultime ore diverse notizie di mercato confermano anche la possibilità di un inserimento di Juan Cuadrado nella trattativa di mercato fra Roma e Juventus con l'aggiunta di circa 40 milioni di euro in soldi pagabili in diverse stagioni. Intanto però il giocatore avrebbe già trovato l'intesa contrattuale con la società bianconera sulla base di un contratto da circa 4 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2027. Bonus che potrebbero essere di circa 1,5 milioni di euro a stagione e che dovrebbero attivarsi al raggiungimento di determinati obiettivi, in particolar modo le vittorie delle competizioni.

Il centrocampista Zaniolo avrebbe un'intesa con la Juventus per 4 milioni più bonus a stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus avrebbe raggiunto l'intesa economica con Zaniolo per un contratto da circa 4 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2027. Il centrocampista potrebbe trasferirsi a Torino già nei primi giorni della preparazione estiva della rosa bianconera.

Molto dipenderà dalla trattativa di mercato fra Roma e Juventus, che potrebbe essere agevolata dal possibile inserimento di Juan Cuadrado, che piace a Mourinho. Il colombiano dopo diverse stagioni a Torino potrebbe fare una nuova esperienza professionale considerando anche il fatto che è in scadenza di contratto a giugno 2023.

Per la società bianconera sarebbe utile venderlo subito anche perché andrebbe ad attutire l'investimento in soldi per il cartellino di Zaniolo. Se la Roma senza contropartite tecniche chiede circa 50-60 milioni di euro, con l'inserimento di Cuadrado potrebbe 'accontentarsi' di circa 40 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire altri rinforzi durante il calciomercato estivo. Le ultime indiscrezioni di mercato confermano il possibile ritorno di Alvaro Morata. Si parla di una possibile intesa per un prestito con riscatto in diverse stagioni fra l'Atletico Madrid e la società bianconera per il trasferimento dello spagnolo a Torino.