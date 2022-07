La Juventus è attesa da settimane importanti in cui dovrà definire i rinforzi per il Calciomercato estivo ma anche le cessioni. Nella rosa bianconera ci sono diversi giocatori che non sono considerati utili al progetto sportivo non solo per motivi tecnici ma anche economici. A tal riguardo i principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Alex Sandro, Arthur Melo, Aaron Ramsey, a questi potrebbe aggiungersi Matthijs de Ligt e Luca Pellegrini.

Il terzino 23enne ha giocato diversi match nella stagione 2021-2022 ma non ha dato grandi garanzie per fare il titolare in una squadra importante come la Juventus.

La società bianconera preferirebbe la partenza di Alex Sandro ma il contratto in scadenza a giugno 2023 a 6 milioni di euro netti a stagione non agevola una sua cessione. Per questo Pellegrini potrebbe partire garantendo una buona somma alla Juventus da investire sul mercato. A parlare della possibile cessione del 23enne è stato Luca Momblano, il giornalista sportivo ha dichiarato che sembra vicina la partenza di Pellegrini, che piace al Fulham. L'eventuale cessione del giocatore potrebbe agevolare l'acquisto da parte della società bianconera di un terzino destro, semplicemente perché sulla fascia sinistra difensiva può essere adattato sia De Sciglio che eventualmente Danilo. A tal riguardo fra i giocatori che pacerebbero alla società bianconera ci sarebbe Nahuel Molina.

Il giocatore Pellegrini dovrebbe trasferirsi al Fulham per circa 10 milioni di euro

'Sembra vicina la partenza di Pellegrini verso il Fulham'. Queste le dichiarazioni di Luca Momblano, il giornalista sportivo ha aggiunto: "Sulle fasce la Juventus potrebbe acquistare soprattutto a destra, con lo spostamento di De Sciglio a sinistra".

A tal riguardo si è parlato di un possibile arrivo alla Juventus di Nahuel Molina, che però l'Udinese valuta circa 30 milioni di euro. L'eventuale arrivo dell'argentino potrebbe concretizzarsi solo se dovesse arrivare un'offerta per Cuadrado. Sempre Momblano in questi giorni ha dichiarato che non sarebbe da scartare la possibilità di un inserimento del colombiano come contropartita tecnica per l'acquisto da parte della Juventus di Niccolò Zaniolo.

In ogni caso il centrocampista della Roma sarebbe vicino al trasferimento a Torino, avrebbe già trovato l'intesa economica con la società bianconera sulla base di un ingaggio da circa 4 milioni di euro a stagione più bonus fino a giugno 2027.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche all'acquisto di un centrocampista e di un vice Vlahovic. Piacciono Leandro Paredes del Paris Saint Germain, in scadenza di contratto a giugno 2023 con la società francese e valutato circa 20 milioni di euro, e Alvaro Morata. Lo spagnolo potrebbe ritornare a Torino dall'Atletico Madrid in prestito con riscatto pagabile in diverse stagioni.