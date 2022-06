Sembrava praticamente tutto fatto per il passaggio di Angel Di Maria alla Juventus, e invece non è stato raggiunto nessun accordo, la pista sta perdendo sempre più quota. Il nodo è rappresentato dalla durata del contratto, con l'ex Psg che dopo il Mondiale in Qatar vorrebbe tornare in argentina a chiudere la carriera. L'alternativa è tutta italiana, e risponde al nome di Domenico Berardi del Sassuolo.

Crollano le azioni di Di Maria

Crescono i dubbi della Juventus su Angel Di Maria, ovviamente non legati all'immenso talento dell'ala argentina, ma piuttosto all'età, 34 anni, alle motivazioni e alla difficolta ad integrarsi che può comportare il contratto di una sola stagione.

Nonostante gli sforzi profusi dai bianconeri per andare incontro alla richieste dell'ex Psg, non si è ancora arrivati ad un accordo, questa situazione sta facendo perdere la pazienza alla dirigenza bianconera, con Di Maria che intanto temporeggia dopo l'inserimento del Barcellona, al momento i "blaugrana" si trovano in difficoltà economica e non possono far fronte alle richieste dell'argentino senza prima cedere alcuni giocatori, tuttavia la destinazione catalana sarebbe la preferita dell'esterno ex Psg. Il nome di Di Maria non è stato ancora cancellato del tutto dalle liste bianconere, ma nelle ultime 24 ore la pista ha avuto un calo vertiginoso, tra le altrenative la Juventus è pronta a fiondarsi su Domenico Berardi.

Avviati i primi contatti per Domenico Berardi

Viste le grandi difficoltà che sta riscontrando la Juventus per ingaggiare Angel Di Maria, e con il Fideo pronto ad accettare la corte del Barcellona, i bianconeri hanno cambiato decisamente rotta, non potendo aspettare in eterno la decisione dell'ex Psg, virando con decisione sul vecchio pallino Domenico Berardi.

Ora ci sarebbe lui in pole position per completare l'attacco della Juventus della prossima stagione, già in passato Berardi è stato molto vicino a vestire la maglia bianconera. La Juventus ha ottimi rapporti con il club emiliano, lo dimostrano le tante trattative andate a buon fine negli ultimi anni, ultimo il trasferimento a Torino di Manuel Locatelli.

L'idea di un tridente composto da Federico Chiesa, Domenico Berardi e Dusan Vlahovic non dispiacerebbe affatto ai tifosi bianconeri. La Juventus ha già avviato i primi contatti esplorativi per l'attaccante italiano, divenendo al momento il nome più caldo per l'attacco bianconero. Tuttavia il nome di Berardi è stato anche accostato al Milan, tutto potrebbe dipendere anche dalla volontà del giocatore. Restano comunque ancora valide le piste Zaniolo, Pulisic e Kostic.