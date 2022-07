Paulo Dybala e la Roma hanno trovato l'accordo che permetterà all'argentino di giocare in maglia giallorossa per i prossimi 3 anni. Decisivi per la trattativa sarebbero stati gli interventi prima di Mourinho e poi dei Friedkin. In giornata attesa l'ufficialità dell'operazione.

Roma, Dybala è il nuovo acquisto della società giallorossa

Paulo Dybala presto sarà ufficializzato come un nuovo attaccante della Roma. Il calciatore argentino, conteso da settimane tra Inter, Milan e Napoli, alla fine ha scelto la società giallorossa, con la quale, siglerà un contratto triennale da 4.5 milioni di euro più un massimo di bonus che porterà il suo ingaggio a un totale di 6 milioni all'anno.

La trattativa tra la società e il sudamericano si sarebbe dunque sbloccata alle 2 di questa notte, 18 luglio, dopo che i proprietari Friedkin avrebbero parlato direttamente con il ragazzo, rassicurandolo sulla serietà del progetto che vorrebbero strutturare nella Capitale.

Ovviamente anche José Mourinho ha avuto un ruolo fondamentale nell'operazione, tanto è vero che lo "Special One" si sarebbe prodigato nel contattare direttamente Dybala per convincerlo a vestire la casacca giallorossa. Il classe '93 dunque, una volta trovato l'accordo con la Roma, è stato prelevato direttamente dai Friedkin, che sono volati a Torino nella mattinata con il proprio jet privato. Una volta salito a bordo, la "Joya" e la dirigenza capitolina sono partiti verso il Portogallo, dove la compagine guidata da Mou, si sta allenando per il ritiro estivo.

In questi minuti dunque, l'argentino si sta sottoponendo alle visite mediche di rito e nella giornata di oggi dovrebbero esserci novità sul numero di maglia, che alcuni organi di stampa suggeriscono potrà essere la 10 di Francesco Totti, e sul contratto che legherà il calciatore alla Roma. Proprio su questo argomento, nella Capitale è circolata la voce di un possibile inserimento di una clausola rescissoria che libererebbe Dybala per una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro, ma non è trapelato ancora se avrà una scadenza o se potrà essere soppiantata da un aumento dell'ingaggio al calciatore.

Roma, con Dybala ora potrebbe restare anche Zaniolo

La Roma, dopo aver assestato il colpo Dybala, starebbe pensando di far restare anche Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il numero 22 avrebbe avuto una lunga chiacchierata con José Mourinho, il quale gli avrebbe suggerito di restare in giallorosso per creare una grande squadra. Dunque ora i tifosi sognano il tridente offensivo, con la "Joya" e Zaniolo alle spalle di Tammy Abraham.