Il calciomercato della Juve potrebbe diventare molto presto caldissimo. La cessione di De Ligt al Bayern Monaco sembra ormai solo una questione di ore e metterebbe la dirigenza bianconera nelle condizioni di cercare due difensori che andrebbero a completare la rosa di Allegri e colmerebbero la partenza dell'olandese. Ai vari Pau Torres, Bremer e Milenkovic, sembra che nelle ultime ore ci sia stato un sondaggio per Badiashile. Novità anche per il reparto offensivo. Sarebbero stati fatti passi avanti per portare nuovamente Morata in bianconero.

Juve e Bayern avrebbero raggiunto un accordo per De Ligt

Sembra che l'ultima offerta fatta dalla squadra tedesca abbia trovato accoglimento da parte della Juventus. La società bianconera dovrebbe incassare dalla cessione di De Ligt circa 80 milioni di euro creando una plusvalenza di circa 35 milioni di euro. Cifra che sarebbe reinvestita immediatamente per completare il reparto arretrato.

Uno degli indiziati a sostituire De Ligt potrebbe essere Bremer. Inzaghi ha più volte caldeggiato l'arrivo in nerazzurro del forte difensore granata. La società milanese avrebbe messo sul piatto 30 milioni di euro per chiudere la trattativa. Qualora non si arrivi ad un accordo tra le due parti, la Juve sarebbe disposta a versare 10 milioni di euro in più nelle casse del Torino per assicurarsi il giocatore.

Badiashile potrebbe essere in nome nuovo

Nelle ultime ore di calciomercato, il nome del forte difensore del Monaco è stato accostato alla Juve. Badiashile ha impressionato la dirigenza bianconera nell'amichevole disputata giorni fa contro l'Inter. Il difensore francese ha fermato Lukaku e nonostante la giovane età ha già acquisito una buona esperienza in campo internazionale.

Il profilo del giocatore è molto gradito alla Juve e la cifra per assicurarsi le prestazioni di Badiashile e di circa 40 milioni di euro.

La Juve segue sempre con interesse Pau Torres e Gabriel, ma sia il Villarreal che i Gunners hanno chiesto cifre troppo alte per i loro cartellini. Situazione diversa per Milenkovic. Il viola vorrebbe giocare in un top club.

La Fiorentina valuta il giocatore circa 15 milioni di euro. Il difensore piace ad Allegri e la cifra ritenuta abbordabile dalla Juve potrebbe agevolare il suo acquisto.

Morata potrebbe tornare a Torino per la terza volta

Allegri conosce benissimo l'attaccante e vorrebbe averlo in rosa anche per la prossima stagione. L'ex Real Madrid può giocare sia come prima punta sia da esterno, caratteristiche molto apprezzate dal tecnico bianconero. Qualche mese fa, l'Atletico Madrid aveva chiesto 35 milioni di euro per il cartellino, cifra ritenuta troppo alta dalla Juve ma che potrebbe ridursi viste le attuali difficoltà del mercato. Resta viva sullo sfondo l'ipotesi Arnautovic, in attesa di trovare un possibile acquirente per Kean.