Sono giorni caldi in casa Inter sul fronte mercato, visto che la società nerazzurra sta riflettendo sulle mosse da attuare. Il club vuole rinforzare il reparto arretrato, ma ci sono difficoltà sul fronte Gleison Bremer, sul quale si è fiondata anche la Juventus. Nelle prossime ore si capirà se la società nerazzurra potrà affondare il colpo attraverso il placet di Zhang o se dovrà cambiare strategia. Non è escluso nemmeno che Darmian possa essere arretrato nei tre di difesa, e a quel punto si cercherà un rinforzo sulla fascia sinistra. Nelle ultime ore, non a caso, sarebbe tornato di moda il nome di Emerson Palmieri, messo in uscita dal Chelsea.

L'Inter torna su Emerson

In casa Inter potrebbe tornare di moda un vecchio nome seguito negli scorsi anni. Si tratta di Emerson Palmieri, esterno mancino italo brasiliano tornato al Chelsea dopo il prestito al Lione. Il terzino resta fuori dal progetto dei Blues, che hanno altre priorità e sono pronti a lasciarlo andare.

La società nerazzurra è tornata a pensare al giocatore soprattutto qualora dovessero cambiare i piani in difesa, con Simone Inzaghi che potrebbe spostare Matteo Darmian nei tre di difesa.

A quel punto, Emerson Palmieri diventerebbe la prima alternativa a Robin Gosens, mentre a destra i due esterni sarebbero Denzel Dumfries e Raoul Bellanova.

Il classe 1994 ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e per questo motivo il Chelsea potrebbe anche cederlo con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato tra gli 8 e i 10 milioni di euro, che diventerebbe obbligo allo scattare di determinate condizioni. In questo modo, il club nerazzurro avrebbe due esterni mancini puri in rosa.

Milan su Zakaria

Il Milan è alla ricerca di un centrocampista di spessore per rimpiazzare Franck Kessié, accasatosi al Barcellona dopo essere andato in scadenza di contratto. Alla luce dello stallo per Renato Sanches, la società rossonera si sta guardando intorno e tra i nomi sondati ci sarebbe quello di Denis Zakaria. Vista la grande abbondanza in mezzo al campo alla Juventus, i bianconeri non ritengono lo svizzero incedibile. L'affare, comunque, potrebbe andare in porto anche sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 20 milioni di euro, che permetterebbe alla Juve di realizzare anche una corposa plusvalenza.