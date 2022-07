L'Inter studia le mosse di mercato in vista della prossima stagione L'obiettivo principale sarebbe quello di regalare un difensore centrale a Simone Inzaghi dopo la partenza di Andrea Ranocchia. Il nome delle ultime ore sarebbe quello di Caleta Car del Marsiglia. Il club francese avrebbe poi messo nel mirino le prestazioni di Alexis Sanchez mentre l'Atalanta avrebbe chiesto informazione per Casadei. In vista della possibile conferma di Milan Skriniar, la società nerazzurra potrebbe decidere di fare cassa con la cessione di Denzel Dumfries che piacerebbe a Manchester United e Chelsea.

Asse tra Inter e Marsiglia per Sanchez e Caleta-Car

Il club degli Zhang potrebbe intavolare una doppia trattativa con il Marsiglia che riguarda Caleta-Car e Alexis Sanchez. Il difensore non rientrerebbe nei piani tattici di Igor Tudor che avrebbe già dato il suo consenso alla cessione. La valutazione sarebbe di circa 10 milioni di euro ma considerato il contratto in scadenza nel 2023, la proposta nerazzurra potrebbe scendere di qualche milione. L'attaccante cileno potrebbe prendere in considerazione l'interesse della squadra che milita in Ligue 1 perché desidera ancora giocarsi le sue carte in Europa. L'ex Barcellona avrebbe infatti declinato le offerte provenienti da Arabia e Giappone.

Casadei potrebbe essere la nuova idea per Gasperini

L'Atalanta non seguirebbe soltanto Andrea Pinamonti ma sarebbe interessata alle prestazioni del giovane Casadei. Il centrocampista dell'Inter, che piacerebbe al Torino, potrebbe essere il nuovo investimento per il centrocampo di Gasperini. Il club bergamasco potrebbe mettere sul piatto un'offerta da circa 15 milioni di euro per il ragazzo che i dirigenti dell'Inter cederebbero soltanto se venisse inserito il diritto di recompra.

Dumries potrebbe approdare in Premier League

L'Inter dovrebbe prolungare il contratto di Milan Skriniar che era stato a lungo corteggiato dal Paris Saint Germain. Potrebbe dunque cambiare la strategia di mercato perché Marotta e Piero Ausilio starebbero pensando di effettuare una plusvalenza cedendo il cartellino di Denzel Dumfries.

L'olandese, prelevato nella scorsa estate dal Psv Eindhoven per circa 15 milioni di euro sarebbe finito nel mirino del Manchester United e del Chelsea che vorrebbero potenziare le rispettive catene di destra. Il calciatore si muoverebbe soltanto se dovessero essere presentate negli uffici di Appiano delle offerte non inferiori ai 40 milioni di euro. In quel ruolo, Simone Inzaghi, sarebbe coperto dalla presenza di Raoul Bellanova, giunto in questa sessione di mercato dal Cagliari.