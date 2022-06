In casa Inter potrebbe essere attuata una sorta di rivoluzione in questa sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri stanno facendo tanto in entrata in queste prime battute, ma presto si passerà anche alle cessioni visto che c'è la necessità di chiudere il mercato in attivo tra i 50 e i 60 milioni di euro, oltre ad un taglio del 15% al monte ingaggi. In difesa potrebbero esserci i cambiamenti principali, visto che Milan Skriniar è nel mirino del Paris Saint Germain, ma in uscita ci sarebbe anche Stefan De Vrij. Sul centrale olandese avrebbero messo gli occhi due top club della Premier League, il Manchester United e il Chelsea.

Anche il Torino è pronto a una piccola rivoluzione in vista della prossima stagione. Sono andati via in mezzo al campo sia Pobega che Rolando Mandragora e, dunque, servono innesti di qualità. Ivan Juric avrebbe fatto il nome di Matteo Pessina, che sembra non essere incedibile per l'Atalanta.

De Vrij in uscita dall'Inter

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter questa estate è Stefan De Vrij. Il centrale olandese ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e i nerazzurri non vorrebbero perderlo a parametro zero. Essendo arrivato proprio a costo zero dopo essere andato in scadenza di contratto con la Lazio, infatti, il club meneghino punta a realizzare una plusvalenza con la sua cessione, soprattutto dopo un'annata leggermente al di sotto dei suoi standard.

Sono due le società che avrebbero messo gli occhi su di lui in questi ultimi giorni, entrambe di Premier League: il Manchester United e il Chelsea. I Blues sarebbero avanti anche perché si sono mossi prima chiedendo informazioni nell'ambito della trattativa che porterà a Milano Romelu Lukaku in prestito oneroso da 8 milioni di euro più bonus.

Il club meneghino sarebbe pronto a cedere il classe 1992 per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. In caso di accordo con i Blues, però, non è escluso un piccolo sconto visto l'affare Lukaku, con l'intesa che potrebbe arrivare intorno ai 10 milioni più bonus.

Torino su Pessina

Il Torino è alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo dopo gli addii di Pobega, tornato al Milan, e Rolando Mandragora, che non è stato riscattato dalla Juventus.

Il tecnico dei granata, Ivan Juric, avrebbe fatto il nome di Matteo Pessina, non considerato incedibile dall'Atalanta. Il nerazzurro, inoltre, piace per la sua duttilità essendo in grado di ricoprire più ruoli in mezzo al campo e sulla trequarti, dando più alternative all'allenatore. La sua valutazione si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro, ma non è da escludere l'inserimento di una contropartita tecnica. Un nome che potrebbe piacere alla Dea è quello di Singo, per quello che sarebbe uno scambio alla pari.