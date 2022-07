L'Inter continua a muoversi sul mercato in entrata, con l'annuncio di Raoul Bellanova in arrivo, ma inevitabilmente ci sarà qualche cessione per far quadrare i conti. Resta, infatti, la necessità di chiudere il mercato in attivo tra i 50 e i 60 milioni di euro, e con il Paris Saint Germain che per ora non ha rilanciato per Milan Skriniar, arrivando ai 70 milioni di euro richiesti, non è da escludere la partenza di un altro big. Un giocatore nerazzurro che piacerebbe molto ai top club europei è Denzel Dumfries, su cui avrebbero messo gli occhi il Bayern Monaco, il Manchester United e il Chelsea.

Anche la Fiorentina si sta muovendo sul mercato in cerca di rinforzi pe la difesa, soprattutto qualora dovesse andare via Nikola Milenkovic. I viola avrebbero messo nel mirino Simon Kjaer, che al Milan rischia di trovare poco spazio vista l'esplosione di Pierre Kalulu.

Tutti pazzi per Dumfries

Arrivato nella diffidenza generale, con il difficile compito di non far rimpiangere Achaf Hakimi, Denzel Dumfries ha saputo conquistare tutti all'Inter in una sola stagione, in cui ha messo a segno cinque reti e collezionato quattro assist in trentatré partite di campionato. Acquistato dal Psv Eindhoven per soli 15 milioni di euro, bonus inclusi, il suo valore si è triplicato.

Su di lui avrebbero messo gli occhi ben tre top club europei, il Manchester United, il Chelsea e il Bayern Monaco, che avrebbero già fatto qualche sondaggio con la società nerazzurra.

Molto dipenderà da Milan Skriniar visto che, qualora dovesse uscire lo slovacco per oltre 70 milioni di euro, non ci sarà la necessità di fare un'altra cessione importante. L'Inter, comunque, avrebbe già fissato il prezzo dell'esterno olandese qualora si decidesse di cederlo, fissando la base d'asta dai 35 milioni di euro in su, cifra che permetterebbe di realizzare una notevole plusvalenza a bilancio.

Ausilio e Marotta, comunque, si sono cautelati nei giorni scorsi, definendo l'arrivo dal Cagliari di Raoul Bellanova con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.

Fiorentina su Kjaer

Anche la Fiorentina si sta muovendo molto sul mercato. I viola sono a un passo da Mandragora e a Luka Jovic, ma sono alla ricerca anche di un colpo al centro della difesa.

Il club di Rocco Commisso, in questo senso, avrebbe messo gli occhi su Simon Kjaer, difensore sulla via del recupero dopo un grave infortunio al ginocchio. Nel Milan il centrale danese rischia di trovare sempre meno spazio dopo l'esplosione di Kalulu, anche se i rossoneri non se ne priveranno facilmente, essendo uno dei senatori all'interno dello spogliatoio. La carta che potrebbe facilitare l'affare risponde al nome di Nikola Milenkovic, che piace anche a Maldini e Massara e potrebbe essere preso dopo che è sfumato Botman.