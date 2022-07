In questa fase del mercato la Juventus starebbe pensando alla risoluzione di alcune questioni piuttosto spinose. In particolare bisognerà cercare delle soluzioni per due giocatori che non rientrano più nei piani bianconeri. Infatti, la Juventus vorrebbe risolvere il contratto di Aaron Ramsey e vorrebbe provare a cedere Arthur. Al momento per entrambi non ci sarebbero soluzione concrete. Per quanto riguarda il gallese si starebbe trattando la rescissione contrattuale ma le parti non sembrano essere così vicine. Mentre per quanto riguarda Arthur si proverà a cercare una squadra che possa prenderlo anche in prestito.

La speranza ovviamente è che sia un prestito con obbligo di riscatto. Entrambi questi giocatori pesano e non poco a bilancio e una loro uscita consentirebbe alla Juventus di risparmiare ingaggi importanti. Ma soprattutto consentirebbe alla società di provare ad arrivare ad un nuovo innesto a centrocampo che potrebbe essere Leandro Paredes. Da monitorare, inoltre, ci sarebbe la situazione di Nicolò Rovella. Il ragazzo è in tournée con la Juventus e Massimiliano Allegri dovrà decidere se confermarlo in rosa o se avallare una sua cessione.

La Juventus pensa anche alle uscite

La Juventus si è concentrata sul mercato in entrata ma adesso è tempo di cedere quei giocatori che non fanno parte dei piani futuri.

In particolare i bianconeri hanno dato un chiaro segnale ad Aaron Ramsey e Arthur. Entrambi non sono partiti per la tournée americana proprio perché non rientrano nei progetti di Massimiliano Allegri. Adesso, però, la dirigenza della Juventus, è chiamata a trovare delle soluzioni per Ramsey e Arthur. Per il gallese resta la distanza sulla buona uscita che la Juventus dovrebbe dare al giocatore per la rescissione contrattuale.

In particolare i bianconeri offrirebbero 2 milioni, Ramsey ne vorrebbe quattro. Per Arthur, invece, ci sarebbe l'interesse dell'Arsenal e la speranza è che la trattativa possa farsi sulla base di un prestito con di riscatto. Ma la Juventus avrebbe provato ad inserire Arthur anche nella trattativa con la Roma per Zaniolo. Ma i giallorossi non vogliono contropartite tecniche.

Le uscite di Ramsey e Arthur potrebbero consentire alla Juventus di dare l'assalto anche a Leandro Paredes che sarebbe in uscita dal PSG. Ma i francesi per cederlo vorrebbero circa 30 milioni.

Rovella piace alla Salernitana

In questo momento, la Juventus è in tournée e al seguito dei bianconeri ci sono anche tanti giovani che sperano in una riconferma. Tra questi c'è pure Nicolò Rovella. L'ex Genoa spera di restare alla Juventus ma su di lui ci sarebbe il forte interesse della Salernitana. La decisione finale sul futuro di Rovella spetterà a Massimiliano Allegri. Dopo la tournée americana il tecnico livornese deciderà se tenere il centrocampista classe 2001 oppure se mandarlo a fare un anno di esperienza altrove.