La Juventus sta lavorando nelle ultime settimane anche all'acquisto di un vice Vahovic. Solo nella prima parte di stagione la squadra bianconera dovrà sostenere in tre mesi 15 giornate di campionato oltre le 6 del girone di Champions League. Servirà trovare un'alternativa a Vlahovic, anche perché Morata non è stato riscattato e Moise Kean non ha la certezza di rimanere a Torino nella stagione 2022-2023. Si è parlato di un interesse per Arnautovic e Simeone, nelle ultime ore la stampa spagnola conferma l'interesse della società bianconera per Enes Unal, giocatore del Getafe che ha disputato una stagione 2021-2022 importante con la società spagnola.

16 gol segnati per il classe 1997, segnale evidente di una crescita notevole del nazionale turco, che non aveva mai segnato tutti questi gol nelle recenti stagioni. Il problema è rappresentato dalla valutazione di mercato stabilita dal Getafe, che potrebbe lasciar partire il suo giocatore per circa 30 milioni di euro. Un prezzo notevole se si considera che Enes Unal arriverebbe come vice Vlahovic e non per giocare titolare.

Il classe 1997 dopo essere cresciuto nel Bursaspor ha giocato in diversi campionati, anche in quello in inglese. In Spagna invece è stato prima acquistato dal Villarreal, che lo ha prestato al Valladolid. Nel 2020 si è trasferito al Getafe, diventando un giocatore importante. La sua valutazione di mercato è di circa 25-30 milioni di euro, prezzo notevole se consideriamo che dovrebbe trasferirsi alla Juventus per fare il vice Vlahovic.

Il mercato della Juventus

Rinforzi ma anche cessioni. La Juventus deve alleggerire una rosa che ha diversi giocatori non considerati utili al progetto sportivo bianconero e che pesano in maniera importante sul bilancio societario. Oltre a de Ligt, che guadagna circa 12 milioni di euro a stagione, potrebbero partire anche Alex Sandro (stipendio da 6 milioni di euro a stagione), Arthur Melo (6 milioni), Aaron Ramsey (7 milioni) oltre a Moise Kean (2,5).

Soprattutto le eventuali partenze dei brasiliani e del gallese garantirebbe un risparmio evidente sul bilancio societario e la possibilità di investire ulteriormente in giocatori di qualità. E a proposito di qualità, oltre Pogba e Di Maria potrebbe arrivare anche un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco. Piace Leandro Paredes del Paris Saint Germain, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro.