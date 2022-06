La Juventus vuole potenziare il settore offensivo e terrebbe sotto d'occhio Enes Unal, centravanti classe '97 del Getafe reduce da una stagione con 16 reti all'attivo.

Per la difesa, Cherubini avrebbe respinto le contropartite tecniche offerte dal Chelsea per de Ligt. Per lasciar partire l'olandese il club di Agnelli vorrebbe solo un'offerta cash.

Intanto la Cremonese si starebbe interessando ai due giovani bianconeri Fagioli e Zanimacchia.

Calciomercato Juve, Cherubini avrebbe messo nel mirino Enes Unal del Getafe

Uno degli obiettivi della Juventus per la finestra di Calciomercato estiva sarà quello di comprare un vice Dusan Vlahovic.

Dalla Spagna giungono voci su un possibile interesse della Vecchia Signora per Enes Unal, centravanti turco classe '97 di proprietà del Getafe. La compagine spagnola, che è legata contrattualmente al calciatore turco fino al 2025, non vorrebbe privarsene e lo valuterebbe circa 30 milioni di euro.

La Juventus, dal canto suo, difficilmente spenderebbe una cifra cosi elevata per un calciatore destinato a partire dalla panchina. Comunque sia Cherubini potrebbe mediare con la formazione iberica, inserendo magari delle contropartite tecniche per far calare l'alta richiesta economica.

Juventus, i bianconeri avrebbero rifiutato le contropartite tecniche offerte dal Chelsea per arrivare a de Ligt

In questi giorni le dirigenze di Juventus e Chelsea si sarebbero incontrate per parlare della cessione a titolo definitivo di Matthijs de Ligt.

Sul tavolo, la compagine inglese avrebbe messo uno tra Timo Werner o Christian Pulisic, più un conguaglio economico vicino ai 40 milioni di euro. Dalle indiscrezioni rivelate dalla Gazzetta dello Sport, però la società bianconera, si sarebbe opposta al possibile inserimento di calciatori nella trattativa, in quanto venderebbe il difensore olandese solo per una congrua offerta cash.

Le due dirigenze in ogni caso, dovrebbero rincontrarsi nei prossimi giorni per parlare di nuovo.

Ferraroni della Cremonese: 'Stiamo parlando con la Juventus per Zanimacchia e Fagioli'

Il vicepresidente della Cremonese Maurizio Ferraroni ha parlato in occasione dell'evento organizzato dalla Regione Lombardia per la promozione nella massima serie italiana dei grigiorossi.

Il dirigente ha toccato diversi argomenti, tra cui il calciomercato: "La campagna acquisti la stanno facendo l'allenatore e i dirigenti. Sono sicuro che lavoreranno per fare il meglio della società. Fagioli e Zanimacchia dalla Juventus? Stiamo parlando. Sono due giocatori molto ambiti e quindi non sarà facile, cercheremo di avere una squadra competitiva. Se questi due giocatori non torneranno, ne arriveranno altri"