La Juventus dovrà lavorare in queste settimane non solo ai rinforzi ma anche alle cessioni. Diversi giocatori potrebbero lasciare la società bianconera per motivi tecnici ed economici. Su tutti Alex Sandro, Arthur Melo, Aaron Ramsey, oltre Matthijs de Ligt e Moise Kean. Proprio il giocatore italiano ha deluso le aspettative nella stagione 2021-2022 non riuscendo a dare un contributo importante nella realizzazione dei gol. Per questo la Juventus potrebbe riscattarlo in anticipo dall'Everton per circa 28 milioni di euro e cederlo già nel Calciomercato estivo.

C'è anche la possibilità che venga inserito come contropartita tecnica per l'acquisto di un giocatore gradito alla società bianconera. Kean piace al Paris Saint Germain, ha già giocato in prestito nella società francese nella stagione 2020-2021 e potrebbe trasferirsi in Francia in uno scambio di mercato con Leandro Paredes. L'argentino è in scadenza di contratto a giugno 2023, non sarebbe considerato un titolare dal tecnico Mauricio Pochettino, per questo difficilmente rimarrà al Paris Saint Germain anche perché deve giocare per la convocazione al Mondiale in Qatar previsto fra novembre e dicembre. Moise Kean potrebbe essere offerto alla Roma come possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Nicolò Zaniolo.

Possibile la cessione di Kean per Paredes o Zaniolo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il giocatore Moise Kean potrebbe lasciare la Juventus. Allegri lo lascerebbe partire e potrebbe essere offerto come contropartita tecnica per arrivare ad uno fra Leandro Paredes e Nicolò Zaniolo. La possibilità più concreta è quella dello scambio di mercato con la società francese, anche perché la valutazione di mercato dei due giocatori è simile.

Il Paris Saint Germain dovrebbe aggiungere circa 10 milioni di euro se si considera che Kean ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro e Paredes di circa 15-20 milioni di euro. Difficile invece possa essere inserito per Zaniolo della Roma, anche perché la società capitolina vorrebbe monetizzare dal cartellino del centrocampista.

Si parla anche di una cessione del 23enne in prestito oneroso con riscatto in diverse stagioni a circa 60 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà lavorare anche ad altre cessioni. Si è parlato di Matthijs de Ligt, il difensore potrebbe trasferirsi al Chelsea o al Manchester City. Dalla sua partenza la Juventus potrebbe guadagnare circa 100 milioni di euro in parte utilizzati per l'acquisto di due difensori. I preferiti sono Kalidou Koulibaly del Napoli e Nikola Milenkovic della Fiorentina, entrambi in scadenza di contratto a giugno 2023. Potrebbero lasciare le rispettive società a prezzo vantaggioso.