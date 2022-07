La Juventus dalla stagione 2022-2023 non avrà in rosa leader tecnici ed emotivi che hanno scritto la storia recente della società bianconera. Il riferimento va a Giorgio Chiellini, che ha rescisso consensualmente il contratto con la Juve per fare una nuova esperienza professionale nel campionato americano, e a Paulo Dybala. L'argentino dopo sette stagioni in bianconero è andato in scadenza di contratto e attualmente è senza squadra. I riferimenti tecnici della stagione 2022-2023 saranno Leonardo Bonucci ma anche Danilo. Nonostante sia alla quarta stagione nella società bianconera, il brasiliano ha portato esperienza, qualità oltre ad essere una persona molto apprezzata dai suoi compagni di squadra e dal tecnico Allegri.

In una recente intervista in Brasile, il difensore ha sottolineato come l'esperienza professionale maturata in Europa sia stata utile per farlo crescere molto dal punto di vista umano, professionale e culturale. Il brasiliano ha parlato di Juventus ma anche di Nazionale, sottolineando il fatto che vorrebbe chiudere la carriera nella società bianconera.

Danilo vuole rimanere alla Juventus fino a quando finirà la sua carriera professionale da giocatore

''Non cambierei l’esperienza maturata finora, perché mi ha fatto raggiungere maturità tattica, tecnica, emotiva e culturale, senza delle quale non avrei l’importanza che rivesto oggi alla Juve''. Queste le dichiarazioni di Danilo dal Brasile. Il brasiliano ha sottolineato come l'esperienza professionale nella società bianconera lo abbia aiutato ulteriormente a crescere a e migliorare.

Ha poi aggiunto: ''Voglio rimanere in bianconero finché non smetterò di giocare a calcio''. Sulla nazionale brasiliana invece ha sottolineato come sia matura per affrontare il mondiale in Qatar previsto fra novembre e dicembre. Il giocatore ha aggiunto: ''Attualmente nella nazionale brasiliana c'è un sistema e un piano di gioco stabilito, ma diamo la palla a Raphinha e lui ne prende due o tre da solo.

Antony e Vini faranno la stessa cosa, e tutto questo aiuta Neymar perché condivide questa responsabilità".

Il giocatore brasiliano potrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la Juventus

Il giocatore della Juventus Danilo ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e attualmente guadagna circa 4 milioni di euro netti a stagione.

Si era parlato anche di un possibile prolungamento del brasiliano, che potrebbe incontrare la società bianconera in questi mesi per definire aggiungere altre una o due stagioni all'intesa contrattuale. La volontà sembra essere quella di proseguire insieme anche oltre il 2024 considerando che è uno dei leader della squadra bianconera.