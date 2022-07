La Juventus è al lavoro, nelle ultime settimane, non solo per trovare il sostituto di Matthijs de Ligt, che sembra più vicino al Bayern Monaco, ma anche per rinforzare il centrocampo ed investire sul settore avanzato. A tal riguardo, in attesa del recupero di Federico Chiesa, si cerca un rinforzo sulla fascia che possa anche giocare anche a supporto della prima punta, oltre ad un vice Vlahovic. In questo caso, il preferito sembra essere Marko Arnautovic. Il giocatore del Bologna sarebbe pronto a chiedere la cessione al Bologna perché vorrebbe avere la possibilità di vincere, anche a costo di accettare un ruolo di alternativa al titolare bianconero.

Di certo, soprattutto nella prima parte di stagione, ci sarà la possibilità di giocare per gran parte della rosa, considerando che la Juventus giocherà 21 match fra campionato e Champions League in tre mesi e con una pausa per le nazionali. Per quanto riguarda l'altro rinforzo per il settore avanzato, il preferito sarebbe Nicolò Zaniolo. Il centrocampista è partito con la Roma per il Portogallo, dove dovrebbe allenarsi ma non giocare. Segnale evidente di come sia vicino a lasciare la società romana, anche se mancherebbe l'intesa economica fra Roma e Juventus. Intanto, la società romana lavora al sostituto del centrocampista. Secondo le ultime notizie di mercato potrebbe arrivare Paulo Dybala, che piace all'Inter che però non può acquistare se prima non cederà uno (o tutti e due) fra Edin Dzeko e Alexis Sanchez.

La Juventus potrebbe ingaggiare Zaniolo, con Dybala che si trasferirebbe alla Roma

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Zaniolo potrebbe trasferirsi alla Juventus agevolando l'ingaggio da parte della società romana di Paulo Dybala. L'argentino piace molto all'Inter, diversi giornali sportivi confermano come la società milanese sia avvantaggiata rispetto alla Roma.

Nonostante questo, però, potrebbe arrivare un'offerta al giocatore, anche in considerazione del fatto che l'Inter deve prima cedere e poi eventualmente ingaggiare. A tal riguardo, Dzeko vorrebbe rispettare il contratto in scadenza a giugno 2023, lo stesso vale per Alexis Sanchez, che guadagna circa 9 milioni di euro netti a stagione.

Per quanto riguarda Zaniolo, le ultime notizie di mercato confermano come il giocatore abbia già l'intesa economica con la Juventus sulla base di un contratto da circa 4 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2027.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per un acquisto a centrocampo. Oltre a Paul Pogba, potrebbe arrivare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco. A tal riguardo, sono due i nomi che piacciono alla società bianconera, entrambi in scadenza di contratto a giugno 2023. Parliamo di Leandro Paredes del Paris Saint Germain e Fabian Ruiz del Napoli, con lo spagnolo che nella scorsa stagione è stato importante per i campani negli assist ma anche nella finalizzazione.