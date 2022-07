La Juventus ha recentemente annunciato gli ingaggi di Angel Di Maria e Paul Pogba. Due rinforzi importanti che come sottolineato di recente anche da Massimiliano Allegri garantiranno esperienza e qualità. Tanti addetti ai lavori hanno criticato però la decisione della società bianconera di affidarsi di nuovo a giocatori esperti, dopo che nelle ultime due stagioni si è deciso soprattutto di acquistare giovani di qualità, da Federico Chiesa, a Manuel Locatelli, fino ad arrivare a Dusan Vlahovic. Di certo però la Juventus continuerà ad investire su giovani, si parla ad esempio dell'arrivo di Niccolò Zaniolo anche se attualmente ci sarebbe distanza nella valutazione di mercato del giocatore fra Roma e Juventus.

A parlare dei recenti ingaggi di Angel Di Maria e Paul Pogba da parte della società bianconera è stato Carlo Alvino. Il giornalista sportivo noto tifoso del Napoli ha criticato la Juventus sottolineando come la politica degli acquisti d'esperienza da parte della società bianconera è stata un fallimento. Evidente il riferimento a Cristiano Ronaldo, che non ha garantito la Champions League, competizione europea che la società bianconera da 26 anni non vince. Alvino ha poi confrontato la Juventus con il Napoli, sottolineando come la società campana costruisca per il presente e per il futuro.

Il giornalista Alvino ha parlato della politica di mercato della Juventus

'La politica dei vecchi in casa Juventus è fallita clamorosamente.

L'acquisto di Cristiano Ronaldo si è rivelato un flop enorme'. Queste le dichiarazioni di Carlo Alvino in riferimento alla politica di mercato utilizzata dalla società bianconera nelle ultime stagioni.. Il giornalista sportivo noto tifoso del Napoli ha aggiunto: 'Mi auguro che il flop continui anche con Di Maria e Pogba, reduci da stagioni in chiaroscuro'.

Alvino ha poi voluto confrontare la Juventus con il Napoli sottolineando: 'Il Napoli costruisce per il presente e per il futuro e questa politica ha pagato negli anni'. Il giornalista sportivo ha rimarcato il fatto che la società campana deve tenere il bilancio societario in attivo considerando che non c'è una proprietà pronta ad investire per ripianare eventuali debiti.

Il mercato della Juventus

La Juventus ha acquistato in giocatori d'esperienza nelle ultime stagioni ma anche in giovani. Basti notare gli arrivi di Federico Chiesa, Weston McKennie, Manuel Locatelli, Kaio Jorge, Moise Kean e Dusan Vlahovic. A questi si aggiungeranno i giovani reduci dai prestiti della stagione 2021-2022 come Rovella, Fagioli e Ranocchia, anche uno o due di questi potrebbe lasciare Torino in prestito per un'altra stagione. Si lavora anche ad altri giovani di qualità, potrebbe arrivare in queste settimane Niccolò Zaniolo, che avrebbe già un'intesa contrattuale con la Juventus sulla base di un contratto di circa 4 milioni di euro più bonus a stagione.