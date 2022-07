La Juventus è attesa da un luglio impegnativo per il Calciomercato. Già dal 4 luglio parte della rosa bianconera inizierà la preparazione estiva a Torino, in particolar modo chi è reduce da infortuni e chi non ha giocato con le rispettive nazionali a giugno. Tutta la rosa inizierà la preparazione estiva dal 11 luglio, fra i nuovi bianconeri dovrebbero esserci anche Paul Pogba e Angel Di Maria, il loro annuncio potrebbe arrivare a breve. Il francese e l'argentino potrebbero essere due dei rinforzi importanti della Juventus del calciomercato estivo.

Oltre a loro potrebbero arrivare almeno un difensore centrale (che diventerebbero due con la cessione di Matthijs de Ligt), un terzino sinistro ed un giocatore per il settore avanzato. A proposito di centrale difensivo il preferito sarebbe Kalidou Koulibaly, in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2023 e valutato circa 30 milioni di euro dalla società campana. Il Napoli preferirebbe cederlo in un campionato estero ma la Juventus potrebbe provare ad acquistarlo. Per la fascia sinistra difensiva si valuta l'acquisto di Emerson Palmieri, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2024 e valutato circa 20 milioni di euro. Si starebbe lavorando anche all'acquisto di Niccolò Zaniolo, con la Roma che sarebbe pronta a lasciarlo a partire in prestito oneroso con riscatto per circa 60 milioni di euro.

I preferiti sembrano essere Kalidou Koulibaly, Emerson Palmieri e Niccolò Zaniolo. Di questi attualmente il giocatore che sembra vicino al trasferimento alla società bianconera è Niccolò Zaniolo. Secondo le ultime notizie di mercato il giocatore avrebbe già raggiunto l'intesa con la Juventus sulla base di un contratto fino a giugno 2026 a circa 4 milioni di euro netti a stagione.

La Roma potrebbe accettare una cessione in prestito con riscatto. circa 60 milioni di euro senza inserimento di contropartite tecniche.

Il mercato della Juventus

La Juventus deve lavorare però anche alle cessioni considerando che ci sono giocatori che non sono considerati utili al progetto sportivo bianconero. Fra questi ci sarebbero Alex Sandro, Arthur Melo e Aaron Ramsey. Difficile la cessione del terzino, potrebbe partire il centrocampista. Si parla anche di un suo possibile inserimento in qualche scambio di mercato. Per il gallese si valuta la rescissione consensuale con indennizzo a suo favore di circa 2 milioni di euro.