La Juventus è attesa da settimane importanti per il Calciomercato. In attesa degli annunci ufficiali degli ingaggi di Paul Pogba e di Angel Di Maria e mentre prosegue la trattativa per l'arrivo di Niccolò Zaniolo, circola con insistenza sui media la possibilità che venga ceduto Matthijs de Ligt.

Il difensore non ha accettato l'offerta di prolungamento di contratto fino a giugno 2026 della Juventus, di conseguenza la sua partenza è possibile, purché le società interessate offrano almeno 100 milioni di euro. La società bianconera non sarebbe, infatti, disposta ad accettare somme minori né vorrebbe giocatori come contropartite tecniche.

Il club cercherà di monetizzare e successivamente rinforzare in maniera importante la rosa bianconera. A tal riguardo si è parlato molto dell'interesse del Chelsea, che avrebbe offerto alla Juventus circa 80 milioni di euro più bonus, proposta che non è stata accettata dalla società bianconera.

Nelle ultime ore si sarebbe aggiunta un'altra società interessata al difensore. Parliamo del Bayern Monaco, che vuole rinforzare la difesa dopo che nelle ultime stagioni ha lasciato partire giocatori come Alaba e Sule. Anche in questo caso però non sarebbe arrivata un'offerta soddisfacente, si parla di circa 60 milioni di euro più bonus. La società bavarese potrebbe inserire anche una contropartita tecnica, si parla di Pavard, nome che però non interesserebbe alla società bianconera.

Il difensore de Ligt piace al Chelsea e al Bayern Monaco

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato oltre al Chelsea anche il Bayern Monaco sarebbe interessato a Matthijs de Ligt. Il difensore potrebbe lasciare la Juventus durante il calciomercato estivo anche perché non avrebbe accettato l'offerta di prolungamento di contratto da parte della società bianconera.

In questo momento però non sarebbero arrivate offerte soddisfacenti né dagli inglesi né dai tedeschi.

La Juventus lo valuta non meno di 100 milioni di euro, somma che poi potrebbe essere utilizzata dalla Juventus per rinforzare soprattutto difesa e centrocampo. Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera ce ne sarebbero due del Napoli, ossia Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz, entrambi in scadenza di contratto a giugno 2023 e che potrebbero essere acquistati per una somma totale di circa 70 milioni di euro.

Juventus, si cerca Zaniolo

La Juventus è al lavoro anche per definire un altro acquisto importante per il settore avanzato. Potrebbe sbloccarsi in questi giorni la trattativa per l'arrivo a Torino di Nicolò Zaniolo. Nelle ultime ore viene ipotizzata dai media sportivi una possibile intesa fra Roma e Juventus sulla base di un prestito oneroso con riscatto per un totale di circa 40 milioni di euro più bonus pagabili in diverse stagioni.