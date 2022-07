In queste settimane, la Juventus deve fare i conti con l'assalto del Bayern Monaco per Matthijs De Ligt. Il club tedesco ha anche inviato il proprio ds Salihamidzic a Torino ma le parti per il momento non avrebbero raggiunto nessun accordo. La distanza tra domanda e offerta sarebbe piuttosto ampia.

La Juventus, però, non vuole farsi cogliere impreparata e starebbe già cercando un possibile sostituto di De Ligt. Il primo nome sulla lista bianconera era quello di Koulibaly, ma il senegalese starebbe ormai volando a Londra per diventare un nuovo giocatore del Chelsea.

Per questo motivo la Juventus sarebbe tornata alla carica per Bremer del Torino. I bianconeri, stando a quanto afferma SportMediaset, si sarebbero fatti avanti con i granata per avere il brasiliano e i contatti sarebbero continui.

La Juventus tenta lo sgarbo

Da diversi mesi, il nome Bremer è accostato con forza all'Inter. I nerazzurri avrebbero da tempo un accordo di massima con il difensore ma non un'intesa con il Torino.

Per questo motivo, la Juventus avrebbe deciso di inserirsi e di provare a tentare un inserimento. I contatti tra i bianconeri e i granata ci sarebbero già stati e la chiave per provare a raggiungere un'intesa potrebbe essere Federico Gatti. Il difensore ex Frosinone era finito nel mirino del Torino già nel mercato di gennaio.

Ma alla fine a spuntarla era stata proprio la Juventus.

La Juventus, però, valuta anche altre alternative e in particolare sulla lista di Federico Cherubini ci sarebbero anche i nomi di Gabriel e Pau Torres.

La Juventus aspetta nuovi assalti per De Ligt

La Juventus, in queste settimane, ha ricevuto diverse proposte per Matthijs De Ligt, ma nessuna di queste ha soddisfatto i bianconeri.

La Juve vuole 100 milioni, altrimenti non si priverà dell'olandese.

È possibile, però, che nei prossimi giorni, il Bayern Monaco possa farsi nuovamente avanti per De Ligt.

In caso di fumata bianca, i bianconeri daranno l'assalto a un nuovo centrale di difesa e soprattutto a Nicolò Zaniolo. La cessione di Matthijs De Ligt potrebbe consentire alla Juventus di trovare le risorse per chiudere per il giocatore classe '99.

Nel frattempo il ragazzo è in ritiro con la Roma in Portogallo in attesa che la situazione sul suo futuro si possa sbloccare, nell'amichevole di oggi contro il Sunderland è anche andato in gol. La speranza della Juventus sarebbe quella di poter avere tutti i rinforzi entro la tournée americana che inizierà il 20 luglio.