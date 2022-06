In casa Inter si è cominciata a delineare la strategia di mercato in vista di questa estate. Uno degli obiettivi principali è Gleison Bremer per rinforzare la difesa, soprattutto in caso di addio di Milan Skriniar. Il centrale slovacco, infatti, sembrerebbe essere vicino al Paris Saint Germain, con i parigini che sembrano pronti ad avvicinarsi alla richiesta di oltre 70 milioni di euro della società nerazzurra. Il centrale brasiliano, dal proprio canto, avrebbe dato priorità al club meneghino nonostante ci fossero altre società interessate a lui, su tutte Milan e Newcastle.

Un altro giocatore che potrebbe caratterizzare questa sessione estiva di Calciomercato è Matteo Politano. L'esterno è in uscita dal Napoli e cerca una squadra che possa valorizzarlo e farlo giocare con continuità. L'ultima ad essersi interessata a lui, in ordine di tempo, è la Lazio, con Sarri che potrebbe promuoverlo titolare nel suo 4-3-3.

L'offensiva dell'Inter per Bremer

Come detto, Gleison Bremer vorrebbe l'Inter e per questo motivo i nerazzurri sono in pole position per accaparrarsi le prestazioni del centrale brasiliano. Il giocatore piace ad altre società, su tutte Milan e Newcastle, ma il club meneghino resta davanti a tutti ed è pronto a sedersi al tavolo delle trattative con il Torino per cercare di trovare un'intesa di massima.

I granata hanno sparato alto, visto che per il suo cartellino chiederebbero una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Un prezzo ritenuto eccessivo dall'Inter, che non voleva andare oltre un investimento complessivo da 30 milioni di euro. Ausilio e Marotta, dal loro canto, sarebbero pronti a mettere sul piatto due contropartite tecniche per abbassare notevolmente l'esborso economico.

I nomi sarebbero quelli di Andrea Pinamonti e Roberto Gagliardini, valutati complessivamente 25 milioni di euro. Qualora il Toro dovesse aprire al loro inserimento, bisognerà vedere quale sarà l'intesa sull'esborso economico, dato che ballano in questo momento 10 milioni tra domanda e offerta.

Lazio su Politano

La Lazio sarebbe alla ricerca di un esterno d'attacco da regalare a Maurizio Sarri nel suo 4-3-3.

Il nome finito nel mirino dei biancocelesti è quello di Matteo Politano, che sembra essere in uscita dal Napoli. Il giocatore preme per lasciare i partenopei, in quanto non si sentirebbe al centro del progetto partenopeo. Il club di Aurelio De Laurentiis, comunque, lo valuta sui 15 milioni di euro. Da vedere se la Lazio cercherà di trovare un accordo, magari sulla base di un prestito con diritto di riscatto, o se si possa intavolare uno scambio con Luis Alberto, con conguaglio economico a favore della Lazio.