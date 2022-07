Cercasi vice-Vlahovic in casa Juventus. Dopo gli arrivi di Angel Di Maria e Paul Pogba, i bianconeri sarebbero alla ricerca di un'alternativa al centravanti serbo, un attaccante che andrebbe a completare il reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri.

Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini pare ci sia anche Edin Dzeko, il quale avrebbe fatto sapere di non avere intenzione di lasciare l'Inter. Non a caso, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il bomber bosniaco avrebbe rifiutato un'offerta dei bianconeri. L'obiettivo del "Cigno di Sarajevo" sarebbe quello di ritagliarsi uno spazio importante nella formazione guidata da Simone Inzaghi, nonostante il ritorno di Romelu Lukaku in prestito dal Chelsea.

Le posizioni di Dzeko e Correa, anche lui deciso a restare a Milano, starebbero bloccando la chiusura dell'operazione Dybala. Infatti, se non dovesse riuscire a cedere nessuno di questi due attaccanti, l'Inter non potrebbe ingaggiare l'ex Juventus, attualmente libero a parametro zero.

Per questo motivo l'attaccante argentino starebbe cominciando a guardarsi intorno, con la Roma di José Mourinho che potrebbe diventare una seria concorrente dell'Inter nella corsa alla Joya. L'eventuale partenza di Zaniolo verso la Juventus consentirebbe ai capitolini di avviare dei contatti concreti per Dybala.

Juve, pressing su Arnautovic e non sarebbe chiusa la pista Morata

In seguito al presunto rifiuto di Dzeko, la Juventus starebbe virando su altri calciatori che potrebbero fungere da vice-Vlahovic.

Tra questi ci sarebbe Marko Arnautovic del Bologna. I bianconeri, per convincere il club emiliano a privarsi del suo numero nove, sarebbero disposti a proporre il prestito di Andrea Cambiaso, terzino sinistro 22enne che è appena arrivato a Torino dal Genoa.

La Vecchia Signora non avrebbe nemmeno abbandonato la pista che porta ad Alvaro Morata.

Rientrato all'Atletico Madrid, il centravanti spagnolo rischia di trovare poco spazio, anche perché il tecnico Simeone non vorrebbe puntare si di lui.

Juventus, presunti contatti col Torino per Bremer

Altro snodo cruciale per il mercato della Juventus sarebbe quello legato alla probabile cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco per una cifra che potrebbe sfiorare (se non superare) gli 80 milioni di euro.

L'eventuale partenza dell'olandese spingerebbe la società torinese ad andare alla ricerca di almeno un difensore centrale affidabile per rimpiazzare non solo de Ligt, ma anche Chiellini. Sfumato Koulibaly, che sarebbe ormai ad un passo dal Chelsea, i bianconeri si starebbero concentrando su Gleison Bremer del Torino, seguito da tempo dall'Inter.

I nerazzurri non sarebbero ancora riusciti a trovare l'accordo col Torino anche perché il patron Cairo vorrebbe almeno 40 milioni di euro per lasciar partire il difensore brasiliano. La Juventus starebbe cercando di approfittare di questa situazione di impasse per superare i rivali interisti.