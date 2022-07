La Juventus sarà impegnata in questo fine luglio nella tournée estiva in America. Tre le amichevoli dei bianconeri, ad iniziare dal match contro il Chivas Guadalajara, poi contro Barcellona e Real Madrid. Da agosto invece ci sarà un'altra amichevole contro l'Atletico Madrid, il tradizionale impegno estivo a Villar Perosa fra Juventus A e Juventus B prima dell'inizio del campionato previsto il 15 agosto contro il Sassuolo. Saranno giorni importanti per i bianconeri non solo per crescere di condizione e farsi trovare preparati all'inizio della stagione, ma anche per definire il mercato da portare avanti.

Di certo almeno nel match contro i messicani non sarà disponibile Mattia De Sciglio, almeno secondo le ultime notizie che arrivano dalla Continassa. Il terzino avrebbe subito un leggero affaticamento muscolare, da capire se partirà con la squadra in tournée o se Allegri preferirà il recupero alla Continassa così che possa essere a disposizione al rientro dei bianconeri dall'America. De Sciglio ha recentemente prolungato la sua intesa contrattuale con la società bianconera a giugno 2025. Anche nella scorsa stagione ha avuto dei problemi muscolari e non ha dato delle grandi garanzie per quanto riguarda l'affidabilità fisica. Considerando che c'è la possibilità di una cessione di Luca Pellegrini, la Juventus potrebbe investire su uno o due terzini durante questo Calciomercato estivo.

Da valutare se partirà con la rosa bianconera. Di certo questo infortunio muscolare potrebbe agevolare l'acquisto di uno o due terzini anche perché Luca Pellegrini potrebbe lasciare Torino. Il 23enne piace a West Ham e Fulham, che potrebbero spendere circa 12 milioni di euro per il cartellino.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe recuperare già per settembre Federico Chiesa.

Il centrocampista prosegue la preparazione fisica dopo l'infortunio al ginocchio subito a gennaio. Il classe 1997 sarà un vero e proprio rinforzo per i bianconeri ma almeno inizialmente sarà gestito per evitare problemi fisici. La Juventus potrebbe aggiungere altra qualità nel settore avanzato acquistando Niccolò Zaniolo. Oltre al 23enne la società bianconera starebbe lavorando anche all'acquisto di un'alternativa come punta centrale. Potrebbe ritornare Alvaro Morata in prestito con riscatto in diverse stagioni a circa 20 milioni di euro.