Queste sono ore di attesa per i tifosi della Juventus che sperano di sapere quanto prima quali sono le condizioni di Paul Pogba. Infatti, il francese si è lesionato il menisco esterno e adesso sta rientrando in Italia. La Juventus lo farà valutare da uno specialista per capire quale possa essere la via migliore per risolvere definitivamente il problema di Paul Pogba. Le ipotesi da percorrere per il francese sarebbero tre: la meniscectomia, la sutura del menisco e la terapia conservativa. Anche se questa ultima opzione sembra essere la meno probabile.

In caso di meniscectomia i tempi di recupero sarebbero tra i 40 ei 60 giorni. Mentre se si optasse per la sutura della lesione meniscale, lo stop sarebbe di circa sei mesi.

Pogba atteso in Italia

Nelle scorse ore, Paul Pogba ha lasciato l'America per tornare in Europa. Proprio nel vecchio continente, il giocatore della Juventus farà un consulto specialistico. I medici che potrebbero occuparsi del ginocchio di Paul Pogba potrebbero essere Bertrand Sonnery-Cottet e Christian Fink. Il primo è un luminare francese molto vicino alla scuderia Raiola, mentre il secondo ha operato di recente Giorgio Chiellini, Nicolò Zaniolo e Federico Chiesa. La soluzione che sembra più percorribile è la meniscectomia.

Nelle prossime ore la Juventus ne saprà qualcosa più sui tempi di recupero del suo numero 10. In ogni caso, Paul Pogba salterà le prime sfide di campionato. La Juventus dovrà poi capire anche se dovrà rivedere le sue scelte di mercato. Ovviamente, con uno stop più lungo del francese, è possibile che la società intervenga in modo diverso in fase di campagna acquisti.

Infatti, Adrien Rabiot diverrebbe incedibile e di riflesso potrebbe cambiare anche il futuro di Nicolò Rovella e Nicolò Fagioli.

Polemiche in Francia

Ovviamente, l'infortunio di Paul Pogba non sta tenendo con il fiato sospeso solo i tifosi della Juventus ma anche i sostenitori francesi. Infatti, a novembre ci sarà il Mondiale e "les bleus" puntano tutto sulla classe del numero 10 juventino.

In Francia, però, si starebbero scatenando alcune polemiche e i media starebbero accusando la Juventus di voler impedire a Paul Pogba di partecipare ai mondiali. Per ora, non resta che attendere per capire quale sarà la scelta dei medici. Sicuramente, i bianconeri e Massimiliano Allegri sperano di avere il francese a disposizione quanto prima, esattamente come lo sperano i tifosi francesi.