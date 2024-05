La Juventus si sta preparando in vista della gara contro la Roma. Per questa partita Massimiliano Allegri non potrà contare su Kenan Yildiz. Il turco resterà a Torino per riprendersi da una gastroenterite. Yildiz, già ieri 3 maggio, non era al meglio e aveva lavorato a parte. Dunque, la Juventus dovrà fare a meno del suo talento per una partita importante come quella contro la Roma. Infatti, il numero 15 bianconero poteva essere un’ottima alternativa da inserire a gara in corso. Dunque, contro la Roma, in attacco tornerà Federico Chiesa. Il numero 7 bianconero affiancherà Dusan Vlahovic che è certo del posto.

In panchina, invece, ci saranno Moise Kean e Arek Milik.

Dubbi a centrocampo

Massimiliano Allegri, per la gara contro la Roma, ha alcuni dubbi soprattutto a centrocampo. Infatti, la Juventus, contro il Milan, ha proposto una nuova soluzione con Timothy Weah sulla destra e Andrea Cambiaso che, invece, ha giocato come mezzala. Questa opzione ha dato molto vigore alla manovra dei bianconeri. Weah ha giocato molto bene e ha di fatto annullato un giocatore come Leao. Anche Cambiaso se l’è cavata egregiamente nel ruolo di mezzala alterandosi con lo stesso numero 22 juventino. Dunque, è possibile che anche contro la Roma, Massimiliano Allegri possa confermare questa soluzione. Non è però, da escludere nemmeno il ritorno di Weston McKennie dal primo minuto.

In questo caso, le opzioni sono due e riconducono all’esclusione o di Timothy Weah o di Filip Kostic. Infatti, Cambiaso è certo del posto e con il ritorno di McKennie verrebbe dirottato o a destra o a sinistra, escludendo di fatto o il numero 22 bianconero o il serbo. Per il resto, invece, non dovrebbero esserci sorprese di formazione e in difesa, davanti a Wojciech Szczesny ci saranno Federico Gatti, Gleison Bremer e Danilo.

In mezzo al campo spazio a Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. Anche in attacco si ripartirà da Vlahovic e al suo fianco ci sarà Chiesa.

Le parole di Allegri

Prima dell’allenamento di oggi 4 maggio, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara contro la Roma: “Sarà una partita affascinante, ma difficile e complicata”.

Infatti, la Juventus è alla ricerca di punti per avvicinarsi alla qualificazione alla Champions League e vincere all’Olimpico garantirebbe ai bianconeri di essere matematicamente nell’Europa che conta: “Fortunatamente il destino è nelle nostre mani”, queste le parole di Allegri prima del match contro la Roma. Vincere domani 5 maggio, consentirebbe alla Juventus di poter pensare solo ed esclusivamente alla finale di Coppa Italia contro l’Atalanta in programma il 15 maggio.