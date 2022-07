La Juventus è attesa da settimane importanti per il Calciomercato. La società bianconera, dopo aver acquistato Angel Di Maria, Paul Pogba e Bremer, potrebbe rinforzarsi con altri quattro o cinque giocatori. Molto dipenderà dalle cessioni. Le ultime notizie di mercato hanno confermato la rescissione consensuale del contratto di Aaron Ramsey, con il gallese che dovrebbe avere come indennizzo circa 3,5 milioni di euro. Ma non sarà l'unico giocatore a lasciare Torino: potrebbero partire anche Arthur Melo e Nicolò Rovella. Da valutare il futuro professionale anche di Adrien Rabiot, che con l'infortunio di Pogba potrebbe essere confermato.

Il francese è in scadenza di contratto a giugno 2023 e c'è il rischio per la Juve di perderlo a parametro zero a fine stagione. Se dovessero concretizzarsi determinate cessioni, ci si aspettano uno o due rinforzi a centrocampo, oltre ad altrettanti acquisti per il settore avanzato. Si lavora ad un vice Vlahovic, oltre ad un supporto alla punta centrale. A tal riguardo, piace Nicolò Zaniolo della Roma, che però ha una valutazione di mercato di circa 47 milioni di euro. Per quanto riguarda l'alternativa a Vlahovic, oltre ad Alvaro Morata la società bianconera valuta altri giocatori. Si parla di Roberto Firmino, in scadenza di contratto a giugno 2023 con il Liverpool e che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.

Altro nome che piace alla Juventus, almeno secondo la stampa spagnola, è quello di Memphis Depay, che non è considerato un titolare nel Barcellona.

Il giocatore Depay potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate dai giornali sportivi spagnoli, la Juventus potrebbe acquistare come vice Vlahovic il giocatore del Barcellona Memphis Depay.

L'olandese è in scadenza di contratto a giugno 2023 ed ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro. Dopo gli arrivi nella società catalana di Lewandwoski e Raphinha, le sue possibilità di giocare sono diminuite in maniera importante. Per questo, una sua partenza è una possibilità concreta anche in previsione mondiale in Qatar 2022, dove sarà impegnato con la nazionale olandese.

Su Depay ci sarebbe l'interesse di altre società oltre la Juventus: parliamo del Milan, dell'Inter e del Napoli. In Inghilterra piace al Tottenham di Conte.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per definire altri rinforzi importanti. Si valuta l'acquisto del giocatore della Roma Nicolò Zaniolo, che però ha una valutazione di mercato di circa 47 milioni di euro. Potrebbe arrivare anche un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco. Il preferito sarebbe Leandro Paredes, per qualità e prezzo. L'argentino è in scadenza di contratto a giugno 2023 con il Paris Saint Germain e potrebbe arrivare per circa 20 milioni di euro. Nella società bianconera ritroverebbe Angel Di Maria, compagno di nazionale e amico del giocatore.