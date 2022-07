Paul Pogba ha riportato la lesione del menisco esterno. Adesso la Juventus sta cercando di trovare la soluzione migliore per risolvere il problema del suo numero 10. La sensazione è che l'operazione al ginocchio sia inevitabile per Paul Pogba. Il francese ha lasciato gli Stati Uniti per tornare in Europa. Una volta arrivato in Italia il numero 10 juventino sarà sottoposto ad un ulteriore consulto specialistico. Dopo questa visita la Juventus e lo stesso Pogba decideranno il da farsi. L'impressione degli esperti di calcio è che l'operazione sia inevitabile e permetterebbe al francese di risolvere definitivamente il problema.

In caso di intervento chirurgico il numero 10 juventino potrebbe stare fermo per 4/6 settimane.

La Juventus cerca soluzioni a centrocampo

L'infortunio occorso a Paul Pogba non è certo una buona notizia per la Juventus che adesso sta cercando delle soluzioni per sostituire il suo numero 10. Il problema del francese avrebbe di fatto bloccato la partenza di Adrien Rabiot. Il numero 25 juventino non rientra negli esuberi ma di fronte ad una buona offerta la Juventus non avrebbe detto di no. Adesso, però, Adrien Rabiot diventerebbe fondamentale per Massimiliano Allegri perché agisce proprio nella zona di campo di Paul Pogba. La Juventus non dovrebbe privarsi del suo numero 25 e solo una super offerta potrebbe rivedere i piani.

Dunque se prima Rabiot non era tra gli incedibili adesso difficilmente potrebbe lasciare Torino. Il francese, però, non potrà essere a disposizione per la prima gara di campionato poiché squalificato. Dunque, contro il Sassuolo mancheranno sia Paul Pogba che Adrien Rabiot. Per questo motivo si starebbero valutando anche altre ipotesi.

Pogba potrebbe rientrare ai primi di settembre

La Juventus, nelle prossime ore, capirà quando potrà contare di nuovo su Paul Pogba. Il francese, dopo il consulto specialistico, avrà chiaro il quadro della situazione e si potrà capire quando tornerà a disposizione. L'impressione è che ci vogliano dalle 4 alle 6 settimane, dunque, il numero 10 juventino potrebbe tornare per i primi di settembre.

Ovviamente la Juventus non affretterà i tempi e Paul Pogba tornerà solo quando sarà al top. Il francese salterà sicuramente le prime due gare di campionato e poi si capirà se potrà tornare già per la sfida del 27 agosto contro la Roma o se rientrerà il 31 contro lo Spezia o il 5 settembre contro la Fiorentina. In ogni caso solo dopo la visita specialistica si potrà sapere qualcosa in più. Adesso Paul Pogba ha lasciato i compagni che sono ancora in Usa per tornare in Italia dopodiché arriverà il tanto atteso verdetto sulle sue condizioni.