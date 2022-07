La Juventus ha giocato la sua prima amichevole negli Stati Uniti. 2 a 0 il risultato finale per la squadra di Massimiliano Allegri, in evidenza i giovani dell'under 23 Da Graca e Compagnon, che hanno segnato i gol del match. Ottima anche la prestazione di Angel Di Maria, che è sembra subito a suo agio in bianconero con Allegri che gli ha dato la possibilità di svariare sulla trequarti. Un acquisto importante quello dell'argentino non condiviso però da diversi addetti ai lavori non tanto per la qualità dell'argentino quanto per il fatto che ha sottoscritto un contratto di un anno e fra novembre e dicembre è previsto il mondiale in Qatar in cui Di Maria sarà impegnato con la nazionale argentina.

A tal riguardo in una recente intervista ha parlato Francesco Repice. Il giornalista sportivo ha sottolineato di avere un rapporto buono con Massimiliano Allegri ma non condivide la decisione di ingaggiare per una sola stagione Angel DI Maria. Secondo Repice i nazionali argentini tengono molto al mondiale e di conseguenza questo potrebbe condizionare le prestazioni del centrocampista. Parole quelle di Repice però che non trovano conferme dalle dichiarazioni di Di Maria, che nella conferenza stampa di presentazione ha dichiarato che pensa solo alla Juventus e che la nazionale viene dopo.

Il giornalista Repice ha parlato dell'ingaggio di Di Maria da parte della Juventus

'Penso che la Juventus stia creando un instant team perché da quelle parti sono abituati a vincere e quindi vogliono vincere subito almeno in Italia, poi in Europa si vedrà'.

Queste le dichiarazioni di Francesco Repice in merito al Calciomercato che sta facendo la società bianconera. Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Con Massimiliano Allegri ho un buon rapporto ma non condivido l'idea Di Maria, nell'andare ad acquistare un giocatore così per una stagione con il Mondiale a novembre e a dicembre'.

Secondo Repice gli argentini vivono molto il mondiale e c'è il rischio che nella seconda parte di stagione non possa dare il contributo che si aspetta la Juventus. A proposito dell'argentino nella conferenza stampa di presentazione alla stampa del suo acquisto non ha scartato la possibilità di una conferma anche per la stagione 2022-2023.

Ha sottolineato che valuterà questa possibilità in futuro.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe aggiungere un altro argentino dopo Di Maria. La società bianconera è al lavoro per l'acquisto di Leandro Paredes, centrocampista classe 1994 in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno 2023. Potrebbe arrivare anche un rinforzo per il settore avanzato, Alvaro Morata, in prestito con riscatto a circa 20 milioni euro.