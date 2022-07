L'amichevole contro il Chivas Guadalajara ha dato spunti interessanti ad Allegri. Conferme da parte di Paul Pogba e Angel Di Maria, due giocatori di qualità che saranno molto utili in stagione. Ottima anche la prestazione di Federico Gatti, a centrocampo invece è stato uno dei migliori Niccolò Fagioli. Nonostante l'abbondanza attuale nel settore in questo momento la società bianconera lavora ad almeno un rinforzo per il centrocampo. Allegri vorrebbe un giocatore bravo nell'impostazione di gioco, che sappia verticalizzare verso le punte ma anche garantire equilibrio.

A tal riguardo piace molto Leandro Paredes del Paris Saint Germain, in scadenza di contratto a giugno 2023 con la società francese. La valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro e si valuta anche la possibilità di uno scambio di mercato fra l'argentino e Adrien Rabiot, che potrebbe ritornare nella società francese. Nelle ultime ore però si parla anche di un altro possibile acquisto a centrocampo, che piace a Massimiliano Allegri soprattutto per la sua bravura di garantire equilibrio davanti alla difesa. Parliamo di Bryan Cristante, che costa più o meno come Leandro Paredes e sarebbe considerato cedibile dalla Roma in caso di offerta.

Il centrocampista Cristante piace alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come rinforzo per il centrocampo anche Bryan Cristante.

Il giocatore della Roma è gradito da Massimiliano Allegri, soprattutto perché sarebbe ideale da schierare davanti alla difesa. Nella scorsa stagione con la Roma ha disputato 34 match nel campionato italiano segnando 2 gol, 2 match di Coppa Italia, 2 match di qualificazione oltre a 12 match di Conference League, competizione vinta dalla Roma.

Come è noto è anche un riferimento della nazionale italiana del commissario tecnico Roberto Mancini. Cristante non è l'unico giocatore della Roma che piace alla Juventus. La società bianconera a giorni potrebbe lavorare all'intesa economica per il trasferimento di Niccolò Zaniolo a Torino. Il giocatore avrebbe già quella con la Juventus sulla base di un ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2027.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro non solo per l'acquisto di Niccolò Zaniolo ma anche per quello di un vice Vlahovic. Serve un giocatore che possa sostituirlo ed in diversi match anche supportarlo. A tal riguardo il preferito sarebbe Alvaro Morata. Lo spagnolo già nella seconda parte della scorsa stagione in bianconero ha dimostrato di poter giocare come punta di fascia. La società bianconera potrebbe offrire all'Atletico Madrid un prestito con riscatto a circa 20 milioni di euro.