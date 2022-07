La Juventus è attesa da settimane importanti in cui cercherà di migliorare una rosa che ha mostrato problematiche evidenti durante la stagione 2021-2022. Il quarto posto in campionato, l'uscita agli ottavi di finale di Champions e le sconfitte in finale di Supercoppa Italiana e Coppa Italia ne sono la dimostrazione. Per questo la società bianconera è pronta a rinforzarsi anche con giocatori di esperienza e qualità. A Di Maria e Pogba potrebbero aggiungersi almeno altri cinque acquisti in tutti i settori. Una delle esigenze di Allegri è quella di trovare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e nelle verticalizzazione verso le punte.

Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera c'è sicuramente Jorginho del Chelsea. Si era parlato di un possibile inserimento del nazionale italiano nella trattativa di mercato per l'acquisto da parte del Chelsea di Matthijs de Ligt. Le ultime notizie di mercato però parlano di un'intesa vicina fra il difensore e il Bayern Monaco, con la Juventus che dovrebbe ricavare circa 100 milioni di euro compresi i bonus. Nonostante questo però, la trattativa di mercato per Jorginho potrebbe definirsi, considerando che il nazionale italiano è in scadenza di contratto a giugno 2023 e c'è il rischio di perderlo a parametro zero fra un anno per la società inglese.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare a centrocampo dopo Pogba anche un altro giocatore. Piacerebbe Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023 e che potrebbe lasciare la società inglese per circa 20 milioni di euro. Il nazionale italiano potrebbe accettare un contratto da circa 6 milioni di euro a stagione più bonus fino a giugno 2026.

Se non dovesse arrivare l'ex Napoli, la Juventus potrebbe acquistare Leandro Paredes, altro giocatore in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno 2023. L'argentino ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro e gradirebbe un eventuale trasferimento anche perché ritroverebbe Angel Di Maria e forse anche Nahuel Molina, due compagni di nazionale.

A tal riguardo le ultime notizie di mercato rivelano che il classe 1998 potrebbe trasferirsi a Torino per circa 20 milioni di euro. La Juventus potrebbe offrire circa 18 milioni di euro più il prestito del centrocampista Filippo Ranocchia, che piace a diverse società di Serie A.

La Juventus potrebbe acquistare Jorginho ma anche Koulibaly. I due potrebbero ritrovarsi a Torino dopo l'esperienza professionale al Napoli. Il difensore con la cessione di de Ligt potrebbe arrivare nelle società bianconera. Si parla di un'offerta da circa 30 milioni di euro da parte della società bianconera ai campani. Il giocatore potrebbe guadagnare circa 6 milioni di euro più bonus a stagione.