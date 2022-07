La Juventus dopo diverse stagioni in cui ha investito soprattutto sui giovani per la prima squadra è pronta ad affidarsi anche a calciatori d'esperienza. Definiti gli acquisti di Angel Di Maria e Paul Pogba, ormai non più giovanissimi, potrebbe arrivare per la difesa Kalidou Koulibaly, oltre ad un centrocampista d'esperienza come Leandro Paredes, un rinforzo per il settore avanzato come Zaniolo e un vice Vlahovic. Si lavora però anche per il settore giovanile. Di recente la società bianconera ha definito l'acquisto del giovane classe 2005 ex Bayern Monaco Kenan Yildiz, considerato uno dei giovani più interessanti nel panorama europeo.

Dovrebbe iniziare nella Primavera bianconera considerando la giovane età, ma non è da scartare la possibilità che venga inserito nell'Under 23 di Massimo Brambilla, nuovo tecnico della seconda squadra bianconera che ha sostituto Lamberto Zauli. A Yildiz potrebbe aggiungersi un altro giocatore che si sta dimostrando uno dei migliori giovani del calcio italiano. Si parla di Tommaso Mancini del Vicenza, il classe 2004 nella stagione 2021-2022 è stato un riferimento della Primavera della società veneta ma ha anche giocato diversi match nel campionato di Serie B. Ci sarebbe stato un incontro fra l'agente sportivo del giocatore Beppe Bozzo e la Juventus per valutare un suo possibile trasferimento a Torino.

Inizialmente potrebbe giocare nella Juventus Under 23.

Mancini potrebbe trasferirsi alla Juventus Under 23

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Tommaso Mancini. Il classe 2004 è considerato da molti uno dei migliori giovani del calcio italiano. Nella stagione 2021-2022 ha disputato 1 match nell'Under 17 del Vicenza, 13 match con 10 gol nella Primavera e 8 match nel campionato di Serie B ed 1 in Coppa Italia con la prima squadra.

Ha giocato in diverse rappresentative giovanili della nazionale italiana, attualmente è un Under 19. La Juventus potrebbe acquistarlo per farlo crescere nella Juventus Under 23, che nella stagione 2022-2023 cercherà di migliorare i risultati raggiunti nella scorsa stagione. Come è noto la seconda squadra bianconera ha perso nelle semifinali playoff per la promozione di Serie B contro il Padova.

I giovani cresciuti nel settore giovanile e nell'Under 23 della Juventus

La Juventus nella stagione 2022-2023 darà fiducia a diversi giovani cresciuti fra settore giovanile e Under 23. A tal riguardo dovrebbero far parte della prima squadra Fabio Miretti e Matias Soulé, da valutare invece il futuro professionale di Nicolò Rovella, Nicolò Fagioli e Filippo Ranocchia, che potrebbero fare un'altra stagione in prestito in Serie A per poi ritornare nel 2023 nella società bianconera.