La Juventus è al lavoro in queste settimane non solo per definire gli acquisti ma anche le cessioni. A tal riguardo le ultime notizie di mercato confermano come de Ligt possa lasciare Torino per una nuova esperienza professionale. Il contratto in scadenza a giugno 2024 e la volontà del difensore di non prolungarlo sono i motivi per cui il difensore sarà venduto in questo Calciomercato estivo. Il rischio è che nel 2023 de Ligt possa lasciare la Juventus a prezzo minore rispetto alla valutazione di mercato di 100 milioni di euro stabilito dalla Juventus per il suo cartellino.

Attualmente sono due le società interessate al suo acquisto. Da una parte il Chelsea, dall'altra il Bayern Monaco, nelle ultime ore la società bavarese sembra essere in vantaggio rispetto agli inglesi anche perché il giocatore gradirebbe un'eventuale esperienza professionale nel campionato tedesco. Le ultime notizie di mercato però confermano come il Chelsea stia provando ad acquistare il difensore offrendo una somma importante alla Juventus e un ingaggio notevole anche al difensore. Da una parte il Bayern Monaco sarebbe pronto ad investire circa 75 milioni di euro più bonus alla Juventus e 12 milioni di euro netti al giocatore fino a giugno 2027, dall'altra il Chelsea circa 80 più bonus ai bianconeri e 13 milioni più bonus fino a giugno 2027 (con opzione per il 2028) a de Ligt.

Gli inglesi potrebbero inserire anche Jorginho come contropartita tecnica per l'acquisto del giocatore.

Possibile offerta del Chelsea da 80 milioni più Jorginho per de Ligt

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Chelsea sarebbe pronto ad offrire anche una contropartita tecnica più soldi per l'acquisto di de Ligt. Il giocatore che potrebbe essere inserito nella trattativa di mercato è Jorginho, che gli inglesi valutano circa 20 milioni di euro.

Per questo il Chelsea potrebbe aggiungere circa 80 milioni di euro in soldi per arrivare alla valutazione di mercato stabilita dalla Juventus per de Ligt di circa 100 milioni di euro. Il nazionale italiano piace molto ad Allegri anche se le ultime notizie di mercato confermano anche del possibile arrivo di Leandro Paredes per il centrocampo.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus con la cessione di de Ligt avrebbe una somma importante da investire sul mercato. Potrebbero arrivare uno o due difensori centrali, un centrocampista (come già sottolineato piace Leandro Paredes) e rinforzi per il settore avanzato. A tal riguardo si lavora per il trasferimento a Torino di Niccolò Zaniolo, che la Roma valuta circa 50-60 milioni di euro. Potrebbe arrivare anche un vice Vlahovic. Piace Alvaro Morata, che l'Atletico Madrid potrebbe cedere alla società bianconera in prestito con riscatto pagabile in diverse stagioni.